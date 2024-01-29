黃國昌曾猛打韓國瑜「腐敗」！四叉貓翻4年前貼文：抱一下就沒事
國民黨推出立委當選人韓國瑜與立委江啟臣組「韓江配」，角逐立法院長大位，今（29）日上午拜會立院兩人拜會民眾黨團，韓國瑜與民眾黨不分區立委當選人黃國昌熱情擁抱，引發熱烈討論；網紅「四叉貓」劉宇翻出黃國昌4年多前，直言狠批韓國瑜岳父家侵佔國有地蓋砂石場一事的貼文，大酸黃國昌、韓國瑜4年時間一晃眼過去就「冰釋前嫌」，相擁而笑。
記者孫唯容／綜合報導
今天上午9時，國民黨「韓江配」拜會民眾黨8位不分區立委當選人，閉門會談前開放媒體合照，有媒體提議韓國瑜與黃國昌是否能握手，韓國瑜則反問「要不要擁抱一下？」接著主動把手搭到黃國昌肩上，隨後黃則露出笑容，結束閉門會議及媒體聯訪結束後，韓國瑜在臨走前主動提議「國昌兄，抱一下吧？」黃國昌則笑著回應「Ok」，全場歡呼。
網紅四叉貓翻出黃國昌於2019年12月4日發的臉書貼文，根據時間點，當時身為國民黨總統候選人的韓國瑜，被黃國昌爆料韓國瑜曾利用權勢協助岳父李日貴佔用國有地蓋砂石場，黃國昌發文感慨「那天，站在西螺大通砂石場的舊址，我靜靜告訴自己，如此腐敗的政治，必須徹底掃蕩乾淨」。四叉貓忍不住酸：「4年多前，黃蔥老師挖韓總岳父的砂石場，過了4年，兩人已經微笑擁抱」。