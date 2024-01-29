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增資案吵不停！新光金嗆大股東吳東進：自律自重別「干政」

▲新光金控增資案風波不斷，今（29）日晚間新光金發聲明並點名大股東吳東進應謹言慎行、自律自重，希望他別再透過媒體或幕僚放話來「干政」。（圖／NOWnews資料照片）
▲新光金控增資案風波不斷，今（29）日晚間新光金發聲明並點名大股東吳東進應謹言慎行、自律自重，希望他別再透過媒體或幕僚放話來「干政」。（圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

新光金控增資案風波不斷，大股東吳東進昨（28）日再度發聲，直言「現在應趕快增資，還說姓吳的及新光集團都要一起增才行」，強調齊心協力拿出幾百億不成問題。不過，今（29）日晚間新光金發聲明並點名吳東進應謹言慎行、自律自重，希望他別再透過媒體或幕僚放話來「干政」。

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新光金控今日晚間發出聲明表示，新光人壽增資為法定義務，向來遵循規範並持續積極處理，目前已委請外部顧問公司協助，從未反對或阻礙增資，還點名吳東進身為名譽董事長應謹言慎行、自律自重，希望他別再透過媒體或幕僚放話來「干政」。

新光金控聲明稿如下：

一、新光金控對新光人壽增資為法定義務，新光金控向來遵循規範並持續積極處理，目前已委請外部顧問公司協助，積極研議可最終解決新光人壽問題之各種可能方案。上週五(1月26日)新光金控董事會並針對主管機關來函要求內容正式提案報告，董事們充分溝通，亦有共識協助人壽解決問題，而新光金控增資新光人壽僅是手段，新光人壽能在2026年接軌ICS前之RBC達標200%才是目的，故公司從未反對或阻礙對人壽子公司之增資。

二、新光金控過去數年對股東募資金額已累積高達數百億元，如今新光金控股價仍低於票面，顯示過去新光金控動輒以低於票面金額向股東募資的作法，造成股價長期萎靡不振，且募資作法未能成功扭轉公司之經營困局傷害全體股東權益甚鉅。因此，新光金控規劃對新光人壽增資之資金來源時，對全體50多萬名股東之募資應為最後之選項，須注意時機與經營改善程度，才能發揮最大功能。

三、新經營團隊接手經營迄今半年，除已現金增資新光人壽15億元、新光人壽發行次債130億元以提昇人壽RBC外，亦致力找尋其他可最終解決讓新光人壽RBC在接軌ICS前得以達標之作法，故提出比照同業將死利差互抵責任準備金列入RBC計算之建議，但很遺憾主管機關未予同意。故公司除努力規劃在今年Q2完成對人壽增資70億元外，並已委請外部顧問公司協助，積極研議各種可能方案。新光金控有信心能找到解決辦法，惟最後仍需取得主管機關之支持同意才得以落實執行。

四、大股東身為公司名譽董事長，應謹言慎行，自律自重。再次籲請大股東應依循合法管道，由所指派之法人董事代表參與公司經營，切勿再透過媒體或幕僚放話干擾公司營運，以充分落實主管機關對大股東不得干政之規範精神。

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