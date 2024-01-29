大牙「控黑人性騷擾」劇組不敢碰 空等7個月燦笑復工了
大牙（周宜霈）去年6月控陳建州（黑人）性騷擾，演完八點檔《一家團圓》後再也沒戲拍，時隔7個月，大牙傳來復工好消息，她穿護士服燦笑出鏡在大愛戲劇《生日快樂》，這部戲講述的是花蓮慈濟醫院創建東台灣首座安寧療護「心蓮病房」，裡面的醫護人員竭盡全力圓滿每一段破碎人生的真實故事。
記者羅凌筠／綜合報導
《生日快樂》90%場景都在大愛電視的「醫療棚」，蔡亘晏說以前拍醫療劇要跟一般醫院借場景，宋偉恩還曾經為了配合醫院時間，台北、台南一天來回跑2次，張翰也說台灣要拍醫院的戲非常困難又麻煩，拍門診、急診等特殊空間都要另外再借，對劇組是一大消耗，《生日快樂》在專業醫療棚，蔡亘晏覺得空間設計很敞亮簡潔，演員覺得很舒服。
張翰認為台中慈濟醫院的醫療棚可以依劇情需求隔成不同空間，相關資源非常豐富，在業界是非常棒的，「光是硬體跟所有的配置我覺得是滿有水準的」，宋偉恩說第一次進到醫療棚驚為天人，「我像劉姥姥！」大牙覺得：「甚至是可以跟韓劇、美劇急診室媲美。」
※【NOWnews 今日新聞
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※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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