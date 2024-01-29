被杜特蒂指控染毒癮！菲律賓總統笑駁：他才在用芬太尼
菲律賓兩任總統近期爆發口角齟齬，前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）28日接連指控現任總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）吸毒和擴權，警告他可能走向其父遭罷黜的下場，小馬可仕今（29）則對這些指控一笑置之，更反咬實際上正在使用類鴉片止痛劑「芬太尼」的就是杜特蒂本人。
國際中心楊智傑／綜合報導
菲律賓兩任總統背後代表的是兩大政治家族，而近期這兩大家族之間的裂痕日益加深。2022年小馬可仕與前總統杜特蒂的女兒薩拉（Sara Duterte）成功拿下正副總統寶座，但執政兩年以來雙方對於彼此政見的看法逐漸分歧，尤其是在反毒和外交政策方面，兩個家族的結盟出現明顯裂痕。
外交方面，小馬可仕的親美路線與杜特蒂的親中作風相互背離，小馬可仕也不像杜特蒂與其家族的其他政治人物那樣強硬掃毒，杜特蒂之子、菲律賓第3大城納卯（Davao）市長塞巴斯汀就批當局放寬相關措施，導致犯罪活動死灰復燃。
菲律賓前總統杜特蒂昨日更是在納卯市一場活動接連對小馬可仕痛批，他在自己的家鄉指控小馬可仕有毒癮，以及指控包含眾議院議長羅慕德斯（Martin Romualdez）在內支持小馬可仕的議員打算修憲擴大總統任期，更警告他將面臨與其父親、菲律賓獨裁總統馬可仕（Ferdinand Marcos）那樣遭到人民罷黜。
目前飛往越南訪問的小馬可仕對此則表示，自己不會太嚴肅看待這些指控，還反駁是杜特蒂自己正在使用類鴉片強效止痛劑芬太尼（fentanyl），並稱這是在菲律賓境內可以買到的最強的止痛劑，「我想（芬太尼）已經影響了他，所以才會發生（指控）這件事。」