歐陽靖突發「不自殺聲明」！遭友人老公威脅：斷她生路

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歐陽靖希望能分享自身經歷幫助對方，於是教她對老公蒐證；數個月後，歐陽靖看見友人與老公出遊照片，以為對方夫妻已經和好，於是私訊她：「最近一切都好嗎？」沒想到卻遭到對方封鎖。
後來歐陽靖透過共同友人得知，這名媽媽常常找人討拍，討拍完後又會跟老公和好，她的老公就會禁止她與友人來往，還發文嗆聲：「她老公還公開PO文說：歐陽靖會破壞別人夫妻感情。」
歐陽靖表示，對方老公曾放話說：「買網軍來檢舉我的粉專，讓我斷了唯一的生路，如果哪天這件事情真的發生了，再麻煩大家幫我請願。」因此她才會發出「不自殺聲明」，要大家了解來龍去脈。
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