毒蟲拒檢逃逸衝撞8車！車上藏K毒 警開4槍逮補2嫌
基隆上演警匪追逐戰！27日上午，基隆南榮路一輛轎車因交通違規遭警方攔停，豈料該駕駛拒查加速逃逸，一路飆車到汐止區大同路上，豈料駕駛遇到紅燈時，豪不顧及其他用路人安危，倒車衝撞警車，員警見狀立即下車朝該車車輪連開4槍，終於順利逮捕車上2名犯嫌，並在車內查獲K他命殘渣、K煙及吸管，全案依毒品、妨害公務、公共危險罪嫌偵辦。
記者孫唯容／綜合報導
基隆市第一分局表示，本（1）月27日上午10時30分許，南榮路派出所員警在在南榮路上攔查一輛交通違規且形跡可疑車輛，駕駛遇到攔查不停，反而加速逃逸，邱姓員警立即開巡邏車尾隨待機並通報線上警力支援，豈料，該車在中山二路撞擊其他車輛後仍持續逃逸，甚至還逃到新北市汐止區大同路上，車輛因路口紅燈陷入車陣中，但駕駛卻不顧周邊人車安全，倒車撞擊警車及其他車輛。
由於周邊民眾安全已受到影響，邱姓員警於是下車朝該車左前車輪猛開4槍，順利逮捕車上37歲施姓男子與23歲詹姓男子，兩人均為毒品人口，並於車內發現K他命殘渣、K煙及吸管，所幸現場無人受傷，警方後續將2嫌帶返所依毒品、妨害公務、公共危險罪嫌偵辦，並全力追查毒品來源及清查有無其他不法。
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