專訪／被譽「台中蔣萬安」卻暗飄老人味　廖偉翔離職後爽講幹話

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母親是台中資深市議員黃馨慧，記者好奇廖偉翔退伍後第一份工作，為什麼是前台中市長胡志強隨行秘書？他笑著解釋「我覺得易子而教絕對是對的！」天啊！易子而教這古老詞彙，竟出自眼前陽光大男生之口！資深劇迷不禁想問，他到底是從哪個時空穿越來的？
《NOWnews》記者切入預設主題「百年老店的青世代崛起」，他直接破題「2020年選舉後倒了一票資深委員，清出空間就是大洗牌的開始。其次用結果論來講，黨主席朱立倫提名策略漂亮且大膽，雖然下屆立委老中青世代都有，但國民黨年輕化的路已經明確」。
常有人形容國民黨是傳產、民眾黨是新創，兩黨年輕人有什麼不同？廖偉翔認為，民眾黨年輕世代是相對的政治小白，充滿對未來的憧憬和理想；國民黨多幕僚、議員出身，「這票年輕世代是衝撞出來的！」並舉徐巧芯、牛煦庭、葉元之等人為例，「眼神顯示動力很強、很拚命，行動非常團結！」他預言國民黨未來將有大改革和質變，「我們很清楚，如果國民黨這個品牌不好，大家都很難選。」
廖偉翔講話平穩，甚至稱得上精簡，措辭分寸緊扣，像飽經錘煉的政府官員，看似無招卻勝有招。我突然想起他另個頭銜「胡志強關門弟子」，問候他的前老闆，他講話終於有了情緒，眼睛發著光說「是胡市長改變我的一生」！
「不是原本有多糟，但也曾是很迷惘、不知道未來方向的年輕人。」輔大企管系畢業後，曾短暫擔任某政壇長輩的助理，10年前剛退伍，有天接到時任國民黨副主席胡志強電話，告知「前老闆」推薦他當自己的隨行助理。「我一秒都沒有思考，就說『好、我要！』那時心裡有一個直覺，在他身邊能學到太多東西！」
隔年胡志強接下旺旺中時集團副董，帥帥小祕書廖偉翔平日工作接觸的對象，從黨政大老到媒體高層都有，也跟著胡志強游走國際、來回兩岸，「胡市長是很細膩、周到的人，除了願意教年輕人工作內容、從職場倫理、新聞事件的舖排、政治角力評估判斷，會主動跟我分享，也告訴我有些事什麼時候該出手、什麼時候不該出手。」
記者腦中浮現《國際橋牌社》劇中，經常莫測高深的場景，「政壇大老」的隨行祕書廖偉翔，在談笑皆鴻儒作環境退休年齡，必須時刻觀察上位者的心意、即時做出回饋。曾被胡志強帶過的人私底下互稱師兄弟，廖偉翔就這樣成為胡門小師弟，年紀最長的師兄是前駐瓜地馬拉大使孫大成，活躍於地方政壇的還有台中市副市長黃國榮等人。「胡市長有迷人的領袖特質，就算你離開，也會很感謝他。」
胡志強成為廖偉翔的社會學啟蒙老師，直到胡志強卸下所有職務才離開，5年半的工作經歷也讓他在單飛創業後，出現所謂「後遺症」，我突然懂了他的「怪」，於是問「你是不是常被嫌是『老派青年』？」他大笑「對！真的很難馬上變回去（年輕人），畢竟這是長時間的潛移默化」。
廖偉翔舉例，那些年他常幫胡志強打字寫信、回覆訊息，「開頭稱謂『英九兄』或『某某吾兄』，用字要精簡有如文言文，最後以『弟志強拜上』結尾」。隨行祕書必須很細心、時時察言觀色，離開分秒戒懼的工作環境後，廖偉翔到台北做新創、投入區域鏈數據領域，工作伙伴全是年輕人。某次在Line稱呼「某某兄」，果然秒被笑：「哇你怎麼這麼奇怪？」
工作反差這麼大，要怎麼找回「年輕人的感覺」？他的笑容越來越解放，「有啊！我拚命講幹話，哈哈哈！」胡志強很討厭說話不負責任，常叮嚀身邊人「沒意義的話不要講」，廖偉翔因此養成謹言慎行的習慣，「後來我常在講『沒意義的話』，講那些話對我的意義就是大快樂啊！讓我覺得正在做自己、找回年輕人的感覺。」
但某些「老人味」已深入骨髓，聊起為何決定棄商從政，廖偉翔說「我曾經問老闆『你從政的意義、初衷是什麼？』他一秒都沒遲疑，『從政是為了別人臉上的笑容』，這件事一直烙印在我心裡，並付諸實現，我後來覺得，這觀念很像佛法講的『利益眾生』。」
看！一句話洩漏老人魂。爽講幹話，其實只是他融入人間的一種方式。