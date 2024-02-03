專訪／問候電話救了陌生人一命！「完美老闆」啟蒙廖偉翔從政初衷

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廖偉翔退伍後第一份工作，是擔任前台中市長胡志強隨行祕書，「永遠的老闆」大了他48歲。廖偉翔認為，年輕人和長輩的世代溝通落差不可能完全消失，年輕人不只要多跟長輩講話，更要「聽長輩的話」，老人家有很多寶貴的經驗，多跟他們互動、跟在身邊學習就像在越級練功，能快速學到人生智慧、幫助自己成長。
「我在老闆身邊學到很多，第一堂課叫同理心，但他不是講『同理心』這3字，而是要我永遠站在別人的角度思考、叮嚀所有行為舉止都要從別人的角度來看。先學會心法，再慢慢往術的方向走。」
廖偉翔透露，胡志強雖已離開政壇，但只要有人拜託，他都盡力去做，到現在仍會接到很多奇怪的「選民服務」。胡志強很關心身邊的人，時不時就會想起不常接觸的朋友，某次他獲贈一個漂亮馬克杯，因為用不到，盤算著可以轉送誰，最後決定送給某小姐、交待廖偉翔去聯絡。原以為只是完成老闆交待的小任務，某小姐後來向他透露，接到電話那刻她正準備輕生，卻因他的關心打消壞念頭，轉念後現在人生過得很好。
這場「驚嚇」讓廖偉翔瞬間懂了胡志強所說「從政是為了別人臉上的笑容」，更感恩有幸站在巨人肩膀看世界。得知廖偉翔決定參選，胡志強主動叮嚀「你的心要更寬，眼界要看得更遠、要更努力」。「三個更」就像金庸小說中，太師父張三丰臨陣傳授張無忌太極拳，招式不必死記，領略心法已足！也讓他在選舉過程面對很多難題時，能夠不帶情緒去處理，「因為老闆的潛移默化，我不容易被別人影響，或出現很脫軌的行為」，他笑著問：「這樣應該很不像年輕人吧？」
除了心法，更受用的是分寸的拿捏。某次胡志強參加公開活動，廖偉翔忖度著時間將拖很長，先離開和司機去辦別的事，不料活動提早結束，兩人無法馬上趕回，胡志強上車後第一次對他動怒，沈著臉說：「你再遲到一次，我就把你fire掉！」
還有一次，胡志強想給朋友驚喜，卻忘了地址，叨念著「晚點我回家找找，或許找得到」，任務導向的廖偉翔急著為老闆分憂，最終和社區管理員完成確認。期待獲得讚賞的他卻挨了老闆罵，「為什麼要自作主張？你都懂得和管理員確認，管理員不會和當事人確認嗎？到時還有什麼驚喜可言？」
「很多人欣賞胡市長的幽默從容，但我看到更多的周到細膩。」廖偉翔笑說，隨行祕書的壓力其實很大、要觀察環境和每個人的互動、時刻注意老闆需求，「我站在他後面時，經常覺得毛骨悚然」，即使休假一樣神經緊繃，電話、訊息秒接秒看，他很清楚就是因為環境高壓，才能讓自己迅速成長、受益一生。
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