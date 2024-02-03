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專訪／問候電話救了陌生人一命！「完美老闆」啟蒙廖偉翔從政初衷

▲胡志強是廖偉翔人生啟蒙老師，得知他決定從政，送給他「三個更」。（圖／廖偉翔提供，2024.02.03）
▲胡志強是廖偉翔人生啟蒙老師，得知他決定從政，送給他「三個更」。（圖／廖偉翔提供，2024.02.03）

記者顏幸如／專訪

經過這場選舉洗禮，百年歷史的國民黨，立委平均年齡創歷史新低，台中市更是一口氣產生3位30幾歲立委，將平均年齡拉低到45歲。其中年紀最輕、33歲的半素人廖偉翔，人生首次參選便打敗民進黨老將、跌破眾人眼鏡。除了與生俱來的高顏值，幕僚出身的他有何實力與特質，能在發展快速的西屯、南屯拿下近12萬票？《NOWnews》採訪這位政治新星，為讀者揭露他與眾不同的養成過程。（專訪之二）

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▲隨行祕書必須心思細膩、不顯張揚，圖為多年前胡志強與人合照時，廖偉翔（紅圈處）在旁觀察旁人的舉動。（圖／翻攝胡志強臉書，2024.01.30）
▲隨行祕書必須心思細膩、不顯張揚，圖為多年前胡志強與人合照時，廖偉翔（紅圈處）在旁觀察旁人的舉動。（圖／翻攝胡志強臉書，2024.02.03）
民眾黨主席柯文哲在總統大選期間推動「孫子兵法五五計劃」，要年輕支持者一周至少排出5天、每天花5分鐘與長輩講話，希望年輕政黨搭起與年長者之間的橋梁；民進黨則是在選後不斷檢討，要多聽年輕人的聲音、提出政策應該讓年輕人有感。國民黨新科立委廖偉翔自豪的說，這些事國民黨都已經在做了，實際行動就是送年輕人進國會殿堂，本屆光是40歲以下的國民黨新科立委就有9人。

廖偉翔退伍後第一份工作，是擔任前台中市長胡志強隨行祕書，「永遠的老闆」大了他48歲。廖偉翔認為，年輕人和長輩的世代溝通落差不可能完全消失，年輕人不只要多跟長輩講話，更要「聽長輩的話」，老人家有很多寶貴的經驗，多跟他們互動、跟在身邊學習就像在越級練功，能快速學到人生智慧、幫助自己成長。

「我在老闆身邊學到很多，第一堂課叫同理心，但他不是講『同理心』這3字，而是要我永遠站在別人的角度思考、叮嚀所有行為舉止都要從別人的角度來看。先學會心法，再慢慢往術的方向走。」

▲廖偉翔認為，長輩有很多人生經驗累積的心法，值得年輕人學習。（圖／廖偉翔提供，2024.01.30）
▲廖偉翔認為，長輩有很多人生經驗累積的心法，值得年輕人學習。（圖／廖偉翔提供，2024.02.03）
廖偉翔透露，胡志強雖已離開政壇，但只要有人拜託，他都盡力去做，到現在仍會接到很多奇怪的「選民服務」。胡志強很關心身邊的人，時不時就會想起不常接觸的朋友，某次他獲贈一個漂亮馬克杯，因為用不到，盤算著可以轉送誰，最後決定送給某小姐、交待廖偉翔去聯絡。原以為只是完成老闆交待的小任務，某小姐後來向他透露，接到電話那刻她正準備輕生，卻因他的關心打消壞念頭，轉念後現在人生過得很好。

這場「驚嚇」讓廖偉翔瞬間懂了胡志強所說「從政是為了別人臉上的笑容」，更感恩有幸站在巨人肩膀看世界。得知廖偉翔決定參選，胡志強主動叮嚀「你的心要更寬，眼界要看得更遠、要更努力」。「三個更」就像金庸小說中，太師父張三丰臨陣傳授張無忌太極拳，招式不必死記，領略心法已足！也讓他在選舉過程面對很多難題時，能夠不帶情緒去處理，「因為老闆的潛移默化，我不容易被別人影響，或出現很脫軌的行為」，他笑著問：「這樣應該很不像年輕人吧？」

▲廖偉翔心裡清楚，就因胡志強隨行祕書的工作很高壓，自己才能迅速成長、走出自己的路。（圖／廖偉翔提供，2024.01.30）
▲廖偉翔心裡清楚，就因胡志強隨行祕書的工作很高壓，自己才能迅速成長、走出自己的路。（圖／廖偉翔提供，2024.02.03）
除了心法，更受用的是分寸的拿捏。某次胡志強參加公開活動，廖偉翔忖度著時間將拖很長，先離開和司機去辦別的事，不料活動提早結束，兩人無法馬上趕回，胡志強上車後第一次對他動怒，沈著臉說：「你再遲到一次，我就把你fire掉！」

還有一次，胡志強想給朋友驚喜，卻忘了地址，叨念著「晚點我回家找找，或許找得到」，任務導向的廖偉翔急著為老闆分憂，最終和社區管理員完成確認。期待獲得讚賞的他卻挨了老闆罵，「為什麼要自作主張？你都懂得和管理員確認，管理員不會和當事人確認嗎？到時還有什麼驚喜可言？」

「很多人欣賞胡市長的幽默從容，但我看到更多的周到細膩。」廖偉翔笑說，隨行祕書的壓力其實很大、要觀察環境和每個人的互動、時刻注意老闆需求，「我站在他後面時，經常覺得毛骨悚然」，即使休假一樣神經緊繃，電話、訊息秒接秒看，他很清楚就是因為環境高壓，才能讓自己迅速成長、受益一生。

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