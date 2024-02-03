專訪／敷面膜竟暗藏選舉古老迷思！廖偉翔曾因二代身份遭網狂罵

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台中市最年輕區域立委廖偉翔，媽媽是7連霸的市議員黃馨慧、舅舅是前國民黨立委黃顯洲。因這特殊身份，讓他一退伍便能師承前台中市長胡志強；但永遠撕不掉的政二代標籤，也讓他半年前上館長陳之漢的「誰來Talk館」網路節目時，被網友狂罵「沒料」、「靠家族背景就想選」。
他倒是看得很開，「這是他們的偏見，別人在乎政二代身份是他的事，我看重的是怎麼說服大家、告訴選民我想做什麼，以及他們願不願意了解我、認同我」。
兼任國民黨副發言人的廖偉翔，從小耳濡目染、他不諱言政二代有環境優勢，也看過太多不得已，「有些二代本就沒興趣從政，卻有接班壓力。我在胡市長身邊時就一直在想，我決定好要走這條路了嗎？從政的意義是什麼？一旦下定決心，就有了進廚房不怕熱的心理準備。」
5年前廖偉翔為媽媽助選，在街頭被民眾誤認為當時的立委蔣萬安，拉著他的手大喊偶像好帥！從此有了「台中蔣萬安」封號。他坦言和媽媽感情很好，「與其說媽媽對我的態度很民主，不如說我們像修行路上的夥伴」。話一出口就發現「失言」，他連忙問：「修行這兩個字很怪嗎？又變成老人嗎？」
母子倆一是資深民代、一是年輕幕僚，走在政治這條路各有體悟。廖偉翔說「有些不得已、有些酸甜苦辣，那些心情會比一般人的日常生活更放大」，因此會分享心情、探討人生意義與政治課題，「努力學習自在、感受幸福快樂，是我和媽媽的日常。」
在地方政治圈，大家公認黃馨慧是廖偉翔的頭號粉絲，當眾人還不熟悉這位年輕人，只要提到兒子，平日穩重的黃馨慧會突然興奮起來、眼冒愛心不斷告訴大家「廖偉翔有多棒」。廖偉翔笑說「我不知道媽媽會這樣耶！她雖然不會干涉我怎麼打選戰，但和一般的媽媽一樣，也是會念我。」
他說：「最常念的就是『你在外面一直曬太陽，印堂會不會發黑啊？人家選舉會看你的印堂發不發黑啊！你知不知道你曬太多了？要擦防曬或敷面膜啊！』我就會說『好好好啊！妳不要念了』。」
《NOWnews》記者告訴他，選戰後期因禁止公布民調，有些選民真的會從氣色、印堂來判斷候選人有無「當選相」，甚至改變投票意願。他驚訝問：「真的嗎？我從來沒聽過，一直當做只是媽媽的碎念」。
選戰對手是實力堅強的前民進黨立委張廖萬堅，一年前廖偉翔決定參選時，外界認為他「就是個砲灰」，只是來打知名度，目標是3年後接手黃馨慧的議員棒子。他沒多解釋，主動跟著大甲媽、白沙屯媽走遶境行程、沿途開直播和網友互動，眾人不解「這些地方又不是你的選區」！他笑笑不爭辯，遇到民眾喊「哇你好帥」、「我認識你媽媽」，他像個有家教的晚輩，微笑點頭說感謝。
更多時候是被冷落，「一場活動我可能要等50分鐘，才能讓別人看到我，但張廖萬堅有立委身份，他一到場便能上台致詞，10分鐘離開跑下一攤」。廖偉翔很清楚這些都是該面對的，「沒關係！我相信別人會看到我的態度」。
正式獲國民黨提名後，廖偉翔開始主攻議題，同一處的看板會不斷換議題「要分眾！想好訴求對象是誰；要不斷變化！不要讓人覺得講來講去只有那一些」。
之前擔任科技公司執行長的經驗，讓廖偉翔非常重視數據，他透過民調確認民眾對他的訴求是否有感，決定將宣傳重心放在短影音。他自豪的說，自己的短影音是候選人裡最成功的，不只量體夠大，有一支講車手詐騙的影音，幾個平台加起來有150萬人觀看，也讓他有了底氣，「代表我找到和年輕人溝通的管道，能接觸到那些在路口拜票、市場掃街遇不到的人」。
即便如此，外界始終不看好廖偉翔的選情，當選看好率一度僅10%。為了和對手做出區隔，後期政見主訴求青壯族群，小型座談以條列方式，具體論述該如何改變現狀。實體拜票時，長輩第一句話終於不再是「我認識你媽媽」，而是「少年郎很努力喔！你很正向、很溫暖」；年輕人開始回應他的政見，表示對議題有興趣。「除了居住正義等年輕人關心的3項地方政策、5大全國願景，我特別強調心靈輔導、心理諮商，這是很多現代人有需求，卻被從政者忽視的議題。」
選前兩星期，廖偉翔的選戰策略還在不斷修正，最後猛攻高端揭弊，聲勢果然一舉衝高，「選民會覺得這個年輕人不只有具體政見，而且勇於表達」。
疫情改變大家的生活習慣和想法，這世界有越來越多握不到的手的人，傳統選戰很難接觸待到。廖偉翔卻認為國民黨不會面臨這些問題，「選舉的時候，可以看到台中F4（4位年輕候選人組的團體）展現的空戰實力」，年輕選將很清楚年輕人在想什麼，知道不斷變化就是他們的恆常！「相對過去，網路世代的空戰能力比較強，但要謹記不能為了討好而討好、要定位自己的品牌，否則將很快被潮流淹沒。」