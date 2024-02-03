專訪／前老闆好狂！牛津博士愛撕書 廖偉翔解祕幽默大師養成術
經過這場選舉洗禮，百年歷史的國民黨，立委平均年齡創歷史新低，台中市更是一口氣產生3位30幾歲立委，將平均年齡拉低到45歲。其中年紀最輕、33歲的半素人廖偉翔，人生首次參選便打敗民進黨老將、跌破眾人眼鏡。除了與生俱來的高顏值，幕僚出身的他有何實力與特質，能在發展快速的西屯、南屯拿下近12萬票？《NOWnews》採訪這位政治新星，為讀者揭露他與眾不同的養成過程。（專訪之四 ）
記者顏幸如／專訪
外交官出身的前台中市長胡志強，高尚優雅的風度與自信，受老一輩政治人推崇。胡志強曾說幽默是人生的智慧與藝術，自己會記得的事都是好的、壞事會自動記不住。身為胡志強關門弟子，新科立委廖偉翔說，胡志強的幽默和學識涵養，不只是後天養成，更時時精進，「我上班第一天就見識到。」
10年前胡志強還是國民黨副主席，退伍不久的廖偉翔到他辦公室報到，被交付的第一件任務，是把桌上幾十本書報雜誌扛上車帶回胡家，「他說那是一個月要看的量」，一直到現在，胡志強仍維持大量閱讀的習慣。
自從跟在胡志強身邊，廖偉翔從不愛看變得滿愛看書，擁有英國牛津大學國際關係博士學歷的胡志強，教他很多看書技巧。「老闆告訴我，看書是為了學以致用，不該為看書而看書，目的是把對自己有用的部分拿下來、變成自己的知識」。
胡志強「拿下來」的方式很直接，他有一本剪貼簿，看到喜愛的文字就把那頁撕下來、剪好貼上，老人家資料庫的樣態與時俱進，廖偉翔負責掃描成powerpoint，方便胡志強溫故知新，若遇公開場合需致詞或演講，便從中找靈感。最後展現在大家面前的，就是緊扣時事、旁徵博引的「幽默老胡」。
資訊爆炸的時代，胡志強也教導廖偉翔讀書技巧，「先看封底、封面和序，大概知道這書想傳達什麼，接著針對自己需要的主題去閱讀；如果覺得沒需求，直接跳過找下一本」。廖偉翔透露，胡志強愛看智者或博覽群書的人做的摘要，因為這些人已經先幫他過濾一遍了，看完摘要之後，再決定哪部份是需要細看的，閱讀起來更有效率。