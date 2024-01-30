UBA／世新「双生配」張俊生28分、陳將双23分 本季3度同場破20
112學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽男一級預賽，備受矚目的一戰，義守如能贏世新，今(30)日再贏輔大，8勝7敗可望八強末班，可惜此役開局雖壓著世新打，但世新上半場48：44領先，三節打完73：62，末節義大反撲，余祥平、陳廷霖連2枚三分彈，終場前1分51秒84：84扳平，但世新「双生配」跳出，聯手9：3尾盤，93：87保勝。
記者廖聿偉/綜合報導
世新10勝4敗，確定排第四，「双生配」的張俊生28分、陳將双23分，本季3度同場破20，合計51分最多，張俊生說，義守很難纏，他可是全場都力拚，沒鬆懈過，外援庫克14分、李盛新10分。
義守余祥平三分球9投中4拿21分，王正文15分，大一菜鳥黃尹元13分，陳廷霖、邵盛羲各2記三分彈各拿11、10分。
教練謝玉娟說，儘管最後追平仍無力再突破，但球員表現出色，明顯有成長，只是少了一名稱職後衛，致失誤偏多，且泰半高中乙級出身的球員，普遍經驗不足，決勝期沒人跳出進攻扛責，也被世新「双生配」比下，但有信心下季一定會更好。
謝玉娟說，大三的余祥平還有一年，他應暫不考慮選秀，最有可能先送大陸去磨練，中鋒王正文應也會做這樣的安排。