專訪／被稱「盧系立委」又怎樣？廖偉翔這麼看盧秀燕高人氣心法

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國民黨年輕世代和民眾黨蔡壁如組成「F4加菜」，標榜是立委「藍白合」示範區，果然成功炒熱話題，最後僅刺客蔡壁如和林家興未當選，在地的羅廷瑋、黃健豪、廖偉翔通通出線；另3位當選的老將是江啟臣、楊瓊瓔、顏寬恒。選後盧秀燕人氣居高不下，外界看好她4年後代表國民黨參選總統，早在立委們就職前就已經有「台中幫」、「盧系立委」等封號。
對於被稱為「盧系立委」，廖偉翔認為傳統派系的思考方式，對年輕人其實沒什麼影響。選舉期間盧秀燕全力投入台中主戰區，也全國跑透透輔選很多人，「我覺得更重要的是，她如何啟發我們這些年輕人」。
「盡量從大眾利益出發，少一點政治味、多一點民生，人民在乎的事，才是我們該大鳴大放的」。廖偉翔認為，立法院老中青世代都有，既然年輕世代有機會進入國會，就該針對年輕世代關注的議題去發揮，包含居住正義、司法改革，還有自己著重的「心理衛生」層面等。
長期待在前台中市長胡志強身邊練基本功、觀察眾生相，廖偉翔從現任高人氣市長身上領略到的心法，是「在對的時間講對的話」。對於人民很在意卻不可得的事，例如台中捷運持續延宕，盧秀燕會表達憤怒；若屬黨內或是小眾之事，像院長選舉，發言便偏向中性，「但是該幫的一定會幫」。
廖偉翔認為，盧秀燕聲望之所以維持不墜，是她很清楚在什麼時間、地點，該以何種身份及立場發言。平常爭取台中捷運藍線，呼籲跨黨派一起努力；星期六日輔選小雞時，一定火力全開。「面對大眾，講的就是大眾的利益；全台各地候選人需要她時，就盡量幫忙，一言以蔽之，就是進退有據、分寸拿捏精準」。