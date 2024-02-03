黃國昌要求下週開議　綠委酸：可跟他們保送的韓國瑜好好談

專訪／被稱「盧系立委」又怎樣？廖偉翔這麼看盧秀燕高人氣心法

▲廖偉翔認為所謂「盧系立委」，是傳統派系觀念者硬加在他身上的封號（圖／廖偉翔提供，2024.02.03）
▲廖偉翔認為所謂「盧系立委」，是傳統派系觀念者硬加在他身上的封號（圖／廖偉翔提供，2024.02.03）

記者顏幸如／專訪

經過這場選舉洗禮，百年歷史的國民黨，立委平均年齡創歷史新低，台中市更是一口氣產生3位30幾歲立委，將平均年齡拉低到45歲。其中年紀最輕、33歲的半素人廖偉翔，人生首次參選便打敗民進黨老將、跌破眾人眼鏡。除了與生俱來的高顏值，幕僚出身的他有何實力與特質，能在發展快速的西屯、南屯拿下近12萬票？《NOWnews》採訪這位政治新星，為讀者揭露他與眾不同的養成過程。（專訪之五）

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲廖偉翔認為盧秀燕高人氣的成功心法，是「在對的時間點講對的話」。（圖／廖偉翔提供，2024.01.30）
▲廖偉翔認為盧秀燕高人氣的成功心法，是「在對的時間點講對的話」。（圖／廖偉翔提供，2024.02.03）
下屆立委選舉，藍營在台中開出好成績，8席區域立委從原本的綠6藍2，翻轉為綠2藍6，外界視市長盧秀燕居輔選首功，若加上台中市議員轉戰原住民立委的黃仁、副市長轉任不分區的王育敏，所謂「盧系立委」將多達8人。33歲最年輕的廖偉翔笑說，網路上如何定位他們，對自己的影響不大，「重要的是我們能從盧市長身上學到什麼？」

國民黨年輕世代和民眾黨蔡壁如組成「F4加菜」，標榜是立委「藍白合」示範區，果然成功炒熱話題，最後僅刺客蔡壁如和林家興未當選，在地的羅廷瑋、黃健豪、廖偉翔通通出線；另3位當選的老將是江啟臣、楊瓊瓔、顏寬恒。選後盧秀燕人氣居高不下，外界看好她4年後代表國民黨參選總統，早在立委們就職前就已經有「台中幫」、「盧系立委」等封號。

對於被稱為「盧系立委」，廖偉翔認為傳統派系的思考方式，對年輕人其實沒什麼影響。選舉期間盧秀燕全力投入台中主戰區，也全國跑透透輔選很多人，「我覺得更重要的是，她如何啟發我們這些年輕人」。

「盡量從大眾利益出發，少一點政治味、多一點民生，人民在乎的事，才是我們該大鳴大放的」。廖偉翔認為，立法院老中青世代都有，既然年輕世代有機會進入國會，就該針對年輕世代關注的議題去發揮，包含居住正義、司法改革，還有自己著重的「心理衛生」層面等。

▲盧秀燕喜歡提拔年輕人，除了立委選舉的「台中F4」，新聞局長鄭照新（左一）即將成為六都最年輕的副市長。（圖／廖偉翔提供，2024.01.30）
▲盧秀燕喜歡提拔年輕人，除了立委選舉的「台中F4」，前新聞局長鄭照新（左一）也成為六都最年輕的副市長。（圖／廖偉翔提供，2024.02.03）
長期待在前台中市長胡志強身邊練基本功、觀察眾生相，廖偉翔從現任高人氣市長身上領略到的心法，是「在對的時間講對的話」。對於人民很在意卻不可得的事，例如台中捷運持續延宕，盧秀燕會表達憤怒；若屬黨內或是小眾之事，像院長選舉，發言便偏向中性，「但是該幫的一定會幫」。

廖偉翔認為，盧秀燕聲望之所以維持不墜，是她很清楚在什麼時間、地點，該以何種身份及立場發言。平常爭取台中捷運藍線，呼籲跨黨派一起努力；星期六日輔選小雞時，一定火力全開。「面對大眾，講的就是大眾的利益；全台各地候選人需要她時，就盡量幫忙，一言以蔽之，就是進退有據、分寸拿捏精準」。

專訪／被譽「台中蔣萬安」卻暗飄老人味　廖偉翔離職後爽講幹話

專訪／問候電話救了陌生人一命！「完美老闆」啟蒙廖偉翔從政初衷

專訪／敷面膜竟暗藏選舉古老迷思！廖偉翔曾因二代身份遭網狂罵

專訪／前老闆好狂！牛津博士愛撕書　廖偉翔解祕幽默大師養成術

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞