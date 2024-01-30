獨家／回顧卡森斯在台表現 主帥周俊三給予極高評價：絕對A+等級
「表弟」卡森斯將結束與T1職籃聯盟台啤雲豹的合作關係，未來能否再續前緣，仍是未知數。回顧卡森斯短暫的4場比賽表現，代理總教練周俊三則給予極高的評價，「卡森斯無疑是A+等級的洋將，對於球隊有很大的幫助。」
記者廖聿偉/綜合報導
54歲的周俊三是台灣籃壇的傳奇後衛之一，退役後擔任教練職務也繳出亮眼成績單，不僅曾擔任國家隊主帥，生涯也4度率領SBL台啤拿下總冠軍，2次斬獲年度最佳教練，帶過無數個明星球員和洋將。
卡森斯領悟立極佳、快速融入球隊
周俊三認為，「卡森斯來台灣其實不到兩週，但每場成績都持續進步，適應能力、領悟力極高，很快就能融入球隊，產生良好的化學效應，非常不容易。」
卡森斯星度雖不及「魔獸」霍華德，但卻非常適合雲豹體系，周俊三說，「即使相處的時間不長，但卡森斯在休息室扮演精神領袖，懂得如何激勵本土球員，同時也能以身作則。」
周俊三說，「卡森斯很享受在台灣打球的氛圍，也願意無私的幫助球隊，即使過去在NBA留下風光偉業，但沒有架子，非常難的。」
卡森斯若能回歸 將成為靈魂人物
據悉，卡森斯已完成工作證申請，未來入境台灣打球不成問題。周俊三認為，「若卡森斯能回歸，絕對是即戰力球員，且他的經驗和技術，在季後賽會成為球隊的靈魂人物之一。」