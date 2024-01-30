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汽車違停機車停等區！2男遭警攔查心虛慌張　當場被查獲毒品K他命

▲26日下午，新北蘆洲三民路與民族路口，警方查獲一起毒品案件，全案依毒品危害防制條例，移送新北地檢偵辦。（圖／翻攝畫面）
▲26日下午，新北蘆洲三民路與民族路口，警方查獲一起毒品案件，全案依毒品危害防制條例，移送新北地檢偵辦。（圖／翻攝畫面）

記者林盈君／綜合報導

26日下午4時許，新北蘆洲三民路與民族路口，警方查獲一起毒品案件。當時有一台自小客車，於停等紅燈時，違規停於機車停等區，三民所員警於執行巡邏勤務見狀，隨即上前攔查，在車內發現第三級毒品愷他命、及吸食用的K盤一個，隨即將駕駛26歲林姓男子、乘客25歲湯姓男子逮捕，全案依毒品危害防制條例，移送新北地檢偵辦；另外交通違規部分，則依《道路交通管理處罰條例》60條2項3款開罰。

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據了解，當時三民所員警正在執行巡邏勤務，見到林男駕駛的小客車，於停等紅燈時違規停在機車停等區，因此上前示意其靠邊接受盤查，林男與湯男主動交付愷他命K盤一個，隨後員警要求2人下車配合受檢，起獲愷他命2包共6.6公克，以及愷他命香菸1支，全案依毒品危害防制條例移送新北地檢偵辦。

蘆洲分局三民所所長王明堂呼籲，施用毒品只會使人沉淪其中無法自拔，吸食毒品更會嚴重危害身體健康，切勿因一時好奇而施用毒品，以免悔恨終身。

▲26日下午，新北蘆洲三民路與民族路口，警方查獲一起毒品案件，全案依毒品危害防制條例，移送新北地檢偵辦。（圖／翻攝畫面）
▲26日下午，新北蘆洲三民路與民族路口，警方查獲一起毒品案件，全案依毒品危害防制條例，移送新北地檢偵辦。（圖／翻攝畫面）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
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