德德被說像車銀優！本人一轉側面 老爸鄭運鵬認了：還真的有像
前民進黨立委鄭運鵬大選時和17歲兒子鄭屹德（德德）合體拜票，長相神似車銀優、BTS V、柏原崇混合體的德德一夕爆紅，人氣海放在政治圈耕耘近30年的父親，近日前復航空姐黃敬雅在粉專放上一張車銀優的照片，與德德的相似度至少有80%，連不認識韓星的鄭運鵬也貼出對比照，承認：「還真的有像。」
記者楊穎軒／綜合報導
黃敬雅昨（29）日在Threads分享車銀優去年底擔任南韓觀光大使的照片，側臉入鏡的車銀優，五官輪廓深邃又精緻，黃敬雅寫下：「現在看車銀優都不車銀優了啊！ 是鄭運鵬的兒子。」而鄭運鵬先前也在臉書放福利，貼出愛子德德做出和車銀優相同角度的相片，忍不住說：「擺個姿勢還真的有像。」
許多網友比對德德和車銀優的側面，紛紛留言：「這張真的好像德德，車銀優粉絲請不要生氣」、「圖上直接把名字改成德德好像也很合理」、「眼睛超級像」、「真的以為是德德！太像了吧」、「剛剛滑下來以為這是什麼神人居然有高清德德照片！結果仔細看才分清楚是車銀優」、「老實說，全台灣現在認識德德的一定比車銀優還多」！
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