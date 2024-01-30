疑防空系統分不清敵友！駐約旦士兵睡夢遭襲3死　美國或強烈回應

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官員表示，除了死去的3名士兵，其餘受傷人員，大多數都有割傷、瘀傷、腦外傷和類似傷口。雖然22號塔沒有大型防空系統，但確實配有反無人機設備，如Coyote攔截器。
美國拜登（Joe Biden）政府普遍認為，德黑蘭就是這次攻擊的幕後黑手。不過，儘管拜登誓言要採取報復行動，但並不尋求直接與伊朗開戰。美國國家安全委員會發言人柯比（John Kirby）指出，沒有所謂簡單的答案，「拜登必須仔細權衡每個擺在他面前的選擇。」
英國前駐聯合國大使葛蘭特（Sir Mark Lyall Grant）則聲稱，這次美軍遇襲「非常嚴重」，他預計外界可能會在不久後，看到美國對伊拉克和敘利亞的「伊朗支持或相關」武裝團體，做出非常強烈回應。然而，這些回應雖然強烈，但針對的會是伊朗支持的民兵組織，而不是伊朗本身，他不認為美國會直接對伊朗領土發動攻擊，德黑蘭也不尋求將局勢進一步升高。
葛蘭特並補充說，在加薩戰爭爆發後，不少人都預測地區衝突將迅速升級並擴散，但中東目前還沒發生戰火全面燎原的狀況，拜登在事件發生初期處置還算得當，採取了一些威懾措施，包括派遣美國軍艦進入中東地區，並直接警告伊朗不要升高情勢。
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