不滿作品《SEXY田中小姐》真人版亂改！日本漫畫家蘆原妃名子輕生

疑防空系統分不清敵友！駐約旦士兵睡夢遭襲3死　美國或強烈回應

▲衛星拍攝的、位於約旦邊境的「22號塔」軍事基地，隱約可見遭無人機襲擊後的部分毀損情況。（圖／美聯社／達志影像）
▲衛星拍攝的、位於約旦邊境的「22號塔」軍事基地，隱約可見遭無人機襲擊後的部分毀損情況。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

位於約旦的一處美國軍事基地，近日遭無人機襲擊，造成3名美軍士兵死亡、40人受傷，也是自加薩地區爆發戰爭以來，首次有駐中東的美國軍人喪生。有外媒引述美國官員消息，聲稱該無人機可能是被與一架當時也正在返回基地的美國無人機混淆，才會造成警報沒響、美軍措手不及的場面。

我是廣告 請繼續往下閱讀
綜合《美聯社》等外媒報導，美國有官員引述一份初步報告指出，28日凌晨施襲的敵方無人機低空飛行，卻沒有被及時擊落，可能與一架當時也正在返回「22號塔」基地的美國無人機有關，當時士兵們正在睡覺，被爆炸和四散的碎片所傷。

官員表示，除了死去的3名士兵，其餘受傷人員，大多數都有割傷、瘀傷、腦外傷和類似傷口。雖然22號塔沒有大型防空系統，但確實配有反無人機設備，如Coyote攔截器。

美國拜登（Joe Biden）政府普遍認為，德黑蘭就是這次攻擊的幕後黑手。不過，儘管拜登誓言要採取報復行動，但並不尋求直接與伊朗開戰。美國國家安全委員會發言人柯比（John Kirby）指出，沒有所謂簡單的答案，「拜登必須仔細權衡每個擺在他面前的選擇。」

英國前駐聯合國大使葛蘭特（Sir Mark Lyall Grant）則聲稱，這次美軍遇襲「非常嚴重」，他預計外界可能會在不久後，看到美國對伊拉克和敘利亞的「伊朗支持或相關」武裝團體，做出非常強烈回應。然而，這些回應雖然強烈，但針對的會是伊朗支持的民兵組織，而不是伊朗本身，他不認為美國會直接對伊朗領土發動攻擊，德黑蘭也不尋求將局勢進一步升高。

葛蘭特並補充說，在加薩戰爭爆發後，不少人都預測地區衝突將迅速升級並擴散，但中東目前還沒發生戰火全面燎原的狀況，拜登在事件發生初期處置還算得當，採取了一些威懾措施，包括派遣美國軍艦進入中東地區，並直接警告伊朗不要升高情勢。

更多「以巴戰火再起」相關新聞。

3美軍約旦遇襲亡！傳地點曝光　安曼示警「伊朗勢力於中東擴大」

快訊／加薩戰事以來首次！3名美軍在約旦遭襲死亡　中東局勢緊張

約旦王后也呼籲停火！直言：支持巴勒斯坦人民　不等於就反猶太

憂以巴戰火蔓延！約旦要求美國部署「愛國者」飛彈　加強邊境防務

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞