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NBA／Embiid又因傷缺陣！再缺席6場無緣MVP　對金塊缺席聯盟要查

▲費城76人當家球星Joel Embiid因膝傷再度缺席，這已是Embiid本賽季缺陣的第12場比賽，若再缺席6場，Embiid將無緣角逐年度MVP。（圖／美聯社／達志影像）
▲費城76人當家球星Joel Embiid因膝傷再度缺席，這已是Embiid本賽季缺陣的第12場比賽，若再缺席6場，Embiid將無緣角逐年度MVP。（圖／美聯社／達志影像）

記者陳品翔/綜合報導

美國職籃NBA費城76人當家中鋒Joel Embiid，今日前往客場對陣波特蘭拓荒者的比賽將因膝傷再度缺席，這已是Joel Embiid本賽季缺陣的第12場比賽，若再缺席6場，Embiid將無緣角逐年度MVP。而上一戰對陣金塊隊的比賽，傳出Embiid是在賽前15分鐘球隊才宣布其因傷缺陣，聯盟對此也要展開調查。

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根據76人傷病報告指出，Joel Embiid將因為膝傷，再次缺席今日對陣波特蘭拓荒者隊的比賽，這是Embild本賽季第12次缺席比賽。根據NBA本季對於獎項評選的相關規定，若想獲選年度最佳陣容及MVP等獎項，例行賽出賽場數必須達到65場。這也意味Embiid在剩餘賽程中，最多還有5場缺席的額度，如果再缺席6場的話，他將徹底無緣本賽季MVP等個人獎項的競爭，而目前Joel Embiid排名在本賽季NBA官方MVP榜上的第一位。

Joel Embiid本賽季先前就曾因為多次缺席比賽引來爭議，前天76人客場與金塊隊的比賽上，他一度進入比賽名單，但是卻在比賽開始前一刻，球隊突然宣布Embiid因傷將無緣比賽，導致現場許多球迷對他嘲諷，舉出「尋人啟事」要協尋，就連金塊隊教練Mike Malone都表示，聯盟應該調查著手進行調查Embiid的行為。

根據《The Athletic》名記Shams Charania先前報導指出，聯盟預計將審查上場比賽Joel Embiid對陣金塊隊輪休的行為。 Shams說到：「先前的一整天Joel Embiid都沒有被列入傷病報告，我得到的消息是，直到比賽開始前15分鐘，Joel Embiid才被列入了傷病報告之中。當然這會是聯盟要去調查的事情。」

而ESPN記者Ramona Shelburne則提到，Joel Embiid其實不想被放進傷病名單內。「球員的名字是否在傷病名單上，並不是他們可以決定的，Joel Embiid不想被放上傷病名單，他想打（金塊）這場比賽。他開始熱身，但是甚至跳不起來，膝蓋傷勢讓他非常不舒服，他本來就不應該出戰對陣溜馬的比賽，但是最終他打了，我想這就是Embiid搞錯的地方。」

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