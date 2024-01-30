NBA／Embiid又因傷缺陣！再缺席6場無緣MVP　對金塊缺席聯盟要查

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Joel Embiid本賽季先前就曾因為多次缺席比賽引來爭議，前天76人客場與金塊隊的比賽上，他一度進入比賽名單，但是卻在比賽開始前一刻，球隊突然宣布Embiid因傷將無緣比賽，導致現場許多球迷對他嘲諷，舉出「尋人啟事」要協尋，就連金塊隊教練Mike Malone都表示，聯盟應該調查著手進行調查Embiid的行為。
根據《The Athletic》名記Shams Charania先前報導指出，聯盟預計將審查上場比賽Joel Embiid對陣金塊隊輪休的行為。 Shams說到：「先前的一整天Joel Embiid都沒有被列入傷病報告，我得到的消息是，直到比賽開始前15分鐘，Joel Embiid才被列入了傷病報告之中。當然這會是聯盟要去調查的事情。」
而ESPN記者Ramona Shelburne則提到，Joel Embiid其實不想被放進傷病名單內。「球員的名字是否在傷病名單上，並不是他們可以決定的，Joel Embiid不想被放上傷病名單，他想打（金塊）這場比賽。他開始熱身，但是甚至跳不起來，膝蓋傷勢讓他非常不舒服，他本來就不應該出戰對陣溜馬的比賽，但是最終他打了，我想這就是Embiid搞錯的地方。」
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