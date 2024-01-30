肯德基「5炸雞＋6蛋撻＋QQ球＋2可樂」398元！隱藏優惠代碼吃過年
春節過年不只有年菜大魚大肉，出遊走春掌握方便的速食優惠很實用！《NOWnews今日新聞》幫大家挖出肯德基隱藏優惠，使用悠遊卡購買「5炸雞＋6蛋撻＋QQ球＋2可樂」只要398元；繼光香香雞推出香雞招財團圓餐，還可參加會員專屬刮刮樂活動，有機會抽中泰國曼谷雙人來回機票。
記者蕭涵云/綜合報導
📌肯德基代碼「13678」！「5炸雞＋6蛋撻＋QQ球＋2可樂」398元
即日起至2024年4月30日，至肯德基門市以悠遊卡功能付款或肯德基線上點餐以悠遊付付款，並告知門市／線上輸入優惠代碼，即可享外帶／內用優惠價。掌握隱藏優惠代碼「13678」，「5塊雞桶＋1盒原味蛋撻禮盒(6入)＋10顆雙色轉轉QQ球＋2杯中百事可樂」特價398元（原價877元），下殺45折，狂省479元。
📌繼光香香雞：春節「招財團圓餐」送會員專屬刮刮樂！抽泰國曼谷機票
繼光香香雞即日起至2月18日，全門市推出春節「香雞招財團圓餐」，「香香炸雞L＋蒜脆杏鮑菇Ｍ＋原味甜不辣＋甜心地瓜球」特價288元。而且會員單筆消費滿200元，可獲得1張刮刮樂；購買香雞招財團圓餐也再贈1張。
提醒大家，活動僅限現場門市，恕不適用外送服務或第三方平台；活動套餐售完為止；桃園機場店不適用套餐活動，但適用刮刮卡活動；刮刮卡效期自獲得日起至2月29日。