▲鼻竇炎手術恢復期好痛苦？膠原蛋白基質粉舒緩術後不適

我是廣告 請繼續往下閱讀
鼻息肉阻塞常好發於男性，隨時間可能會增生而變嚴重，有時會合併鼻道、鼻中隔結構異常，長期鼻塞也會連帶影響睡眠品質、氧氣量不足，導致整天都有缺氧狀況，並引起頭痛頭暈，且產生口臭、口乾、喉嚨痛等症狀，造成生活諸多不便。
大幅縮短術後恢復期 快速回歸暢快呼吸巫承融醫師表示，過去手術後會使用傳統的鼻棉敷料，由於體積較大，導致塞住整個鼻腔造成病患呼吸困難，且康復期間容易造成喉嚨痛、頭暈和頭痛等症狀，另外大部分的病患在回診時，需透過醫師協助取出鼻棉，取出的過程也較為辛苦，總是讓病患苦不堪言，為了幫助病患術後復原，巫承融醫師建議張先生使用新型敷料，經多方考慮後，張先生最終決定使用膠原蛋白基質粉。
巫承融醫師進一步說明，膠原蛋白基質粉可以讓敷料蓋住創傷的黏膜，使傷口不與外界接觸，且有吸收血水的功能，術後仍可保持鼻道通暢，此外膠原蛋白基質粉在鼻道黏膜上可逐漸溶解，被身體吸收，因此無需特別請醫師取出，回診只需查看傷口癒合狀況與吸出鼻腔分泌物即可，讓病患在恢復期間舒適輕鬆，不必再忍受術後疼痛而難以入睡，術後病患可以正常使用鼻子呼吸，隔日即出院返家休息。
保護傷口輕鬆度過恢復期 無須忍受疼痛難耐鼻竇炎所引發的症狀讓許多人感到不便，巫承融醫師指出，手術後鼻塞的情況會獲得改善，如果鼻息肉不正常增生導致復發，鼻道部份仍會受阻，但不會如以往嚴重，且鼻竇炎內視鏡手術成功率高達80～85%，僅有20～30%的復發機率。此外，巫承融醫師也提到，一般患者在術後常因爲鼻中置入傳統敷料而感到疼痛不已，如果想舒緩術後疼痛，可以在手術前與醫師討論，透過使用膠原蛋白基質粉，加速傷口癒合速度，並大幅減緩術後的各種不適感。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60700
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw