MLB／大谷翔平爭冠夥伴再加一！道奇3.3億年薪簽老將James Paxton

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如果是到4月15日前才加入先發名單，則依然還是能收穫50萬美金（約新台幣1,560萬元）的獎金。倘若Paxton能在一年的合約中，先發出賽16場、18場，則將分別再支付他25萬美金，先發累積到20場則可以再獲得50萬美金（約新台幣1,560萬元）。
以上種種激勵方案都不難看出，道奇相當希望James Paxton能盡快投入球隊，勝投與否固然重要，但更急迫的是希望他能成為輪值中的即戰力，而這可能也與大谷翔平希望進入季後賽，並奪下生涯首冠的目標相關。
35歲的Paxton首賽季在2013年為西雅圖水手效力，自2017開始分別在水手、紐約洋基陣中收下單季12勝、11勝、15勝，平均吃下了25場以上的先發，繳出相當優質的輪值表現，甚至在2018年5月飆出了無安打比賽。
但就在他轉戰紅襪後，開始受傷病所苦，2022年更沒有出賽紀錄，直到去年球季中才順利復出。防禦率雖為偏高的4.50，但總計先發19場、主投96局、繳出7勝5敗的成績，顯見仍有不錯的吃局數能力，勢必能為道奇隊目前的豪華先發陣容，增加一定穩定性。
此外，道奇先前簽下的日籍投手山本由伸、來自光芒的Tyler Glasnow皆為右投手，身為左投的Paxton應該也能使道奇隊的投手群更加平衡。
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