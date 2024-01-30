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MLB／大谷翔平爭冠夥伴再加一！道奇3.3億年薪簽老將James Paxton

▲左投James Paxton上個賽季先發19場主投96局、送出101次三振，繳出7勝5敗、防禦率4.50的成績。（圖／美聯社／達志影像）
▲左投James Paxton上個賽季先發19場主投96局、送出101次三振，繳出7勝5敗、防禦率4.50的成績。（圖／美聯社／達志影像）

記者林之越/綜合報導

曾投出完全比賽的左投老將James Paxton，宣布和洛杉磯道奇隊簽下一年合約，基本年薪和簽約獎金約為1,100萬美金（約新台幣3.4億元），成為大谷翔平的新隊友。Paxton現年已35歲，近兩年加盟波士頓紅襪飽受傷病所苦，但在2023年復出後維持相當不錯的出賽率，道奇應是相中他能成為先發輪值的即戰力。

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道奇和Paxton簽下的一年合約，除了1,100萬美金的基本薪資外，還外加了200萬美金（約新台幣6,200萬元）的激勵獎金，如果Paxton能成功在開幕賽前擠入開季先發名單，將能再收穫100萬美金（約新台幣3,100萬元）。

如果是到4月15日前才加入先發名單，則依然還是能收穫50萬美金（約新台幣1,560萬元）的獎金。倘若Paxton能在一年的合約中，先發出賽16場、18場，則將分別再支付他25萬美金，先發累積到20場則可以再獲得50萬美金（約新台幣1,560萬元）。

以上種種激勵方案都不難看出，道奇相當希望James Paxton能盡快投入球隊，勝投與否固然重要，但更急迫的是希望他能成為輪值中的即戰力，而這可能也與大谷翔平希望進入季後賽，並奪下生涯首冠的目標相關。

35歲的Paxton首賽季在2013年為西雅圖水手效力，自2017開始分別在水手、紐約洋基陣中收下單季12勝、11勝、15勝，平均吃下了25場以上的先發，繳出相當優質的輪值表現，甚至在2018年5月飆出了無安打比賽。

但就在他轉戰紅襪後，開始受傷病所苦，2022年更沒有出賽紀錄，直到去年球季中才順利復出。防禦率雖為偏高的4.50，但總計先發19場、主投96局、繳出7勝5敗的成績，顯見仍有不錯的吃局數能力，勢必能為道奇隊目前的豪華先發陣容，增加一定穩定性。

此外，道奇先前簽下的日籍投手山本由伸、來自光芒的Tyler Glasnow皆為右投手，身為左投的Paxton應該也能使道奇隊的投手群更加平衡。

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