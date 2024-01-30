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花式滑冰／俄羅斯女將服禁藥！被禁賽4年丟金牌　孫楊當年也用過

▲俄羅斯17歲的花式滑冰運動員Kamila Valieva因禁藥事件，而被處以4年禁賽處罰。（圖／美聯社／達志影像）
▲俄羅斯17歲的花式滑冰運動員Kamila Valieva因禁藥事件，而被處以4年禁賽處罰。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

俄羅斯17歲的花式滑冰運動員Kamila Valieva因禁藥事件，而被處以4年禁賽處罰。瑞士體育仲裁法院 (CAS) 在聲明中表示，Valieva在2022年北京冬奧會之前就已在檢測中呈陽性，因此俄羅斯奧委會將喪失在2022年北京冬奧贏得的花滑團體賽金牌。根據報導，Valieva檢測呈陽性的藥物是曲美他嗪（Trimetazidine），這和中國奧運會游泳冠軍孫楊使用的藥物是一樣的。

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此判決得到全球禁藥組織的支持，世界反興奮劑機構（WADA）在一份聲明中表示：「對兒童的身體使用興奮劑是不可原諒的。被發現向未成年人提供提高成績的藥物的醫生、教練或其他支持人員應受到《世界反興奮劑法》的全面製裁。」

Valieva被檢測出曲美他嗪時只有15歲，這是一種可以增強耐力、用以治療心臟病的藥物。檢測結果在北京冬奧花式滑冰團體賽後揭曉，該比賽Valieva幫助俄羅斯獲得第1名，美國隊獲得第2名，日本隊獲得第3名，加拿大獲得第4名。因為禁藥爭議，在賽後沒有頒發獎牌。

CAS在本周的聲明已明確表示：將取消Valieva自檢測呈陽性以來取得的「所有比賽成績」。美國反興奮劑機構執行長Travis Tygart表示：「這項決定，將取消Valieva在2022年北京奧運會上獲得的積分，國際滑冰聯盟必須立即處理重新分配獎牌所需的技術流程。」

去年，Valieva曾表示該藥是「自己不小心攝取的」，但她仍被處以禁賽4年，雙方可以在30天內以正當理由向瑞士聯邦法庭提出上訴，不然這將是最終判決。

▲中國大陸泳將孫楊。(圖／美聯社／達志影像)
▲中國大陸泳將孫楊也曾使用過禁藥曲美他嗪（trimetazidine）。(圖／美聯社／達志影像)
什麼是曲美他嗪（Trimetazidine）？

曲美他嗪（trimetazidine）是一種治療心絞痛的藥物，已被冠以許多種商品名銷售。它是一種抗缺血（抗心絞痛）代謝劑，通過抑制脂肪酸代謝來改善心肌葡萄糖的利用，也稱為脂肪酸氧化抑制劑。

曲美他嗪被世界反興奮劑組織（WADA）列入禁藥名單之中，運動員不可以在任何時候、任何比賽中使用他。2014年，孫楊正是因為在曲美他嗪的檢測中呈陽性，因此被中國游泳協會禁賽3個月。

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