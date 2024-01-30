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中國突停止轉播韓國LOL賽事　傳只因這隊伍稱「台灣是國家」

▲《英雄聯盟》韓國LCK戰隊Gen.G原定於去年12月30日飛來台灣舉辦粉絲見面會，沒想到卻因貼文把「台灣寫作海外國家」，慘遭大批中國網友出征。（圖／LOL Esports Flickr）
▲《英雄聯盟》韓國LCK戰隊Gen.G原定於去年12月30日飛來台灣舉辦粉絲見面會，沒想到卻因貼文把「台灣寫作海外國家」，慘遭大批中國網友出征。（圖／LOL Esports Flickr）

國際中心徐筱晴／綜合報導

從2018年開始中國獨家轉播《英雄聯盟》（LOL）韓國職業聯賽（LCK）的「虎牙直播」，近日宣佈停止轉播LCK春季賽事。有消息指出，原因很可能與韓國電競隊「Gen.G」在去年12月稱台灣為「國家」有關，因而遭官方下令禁止轉播韓國電競賽事。

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根據《南華早報》報導，隨著LCK春季正規聯賽在本月17日拉開序幕，但騰訊旗下的中國遊戲影音串流平台「虎牙直播」宣布停止轉播LCK賽事，這是虎牙直播在2018年取得獨家轉播權之後，首度停止轉播相關賽事。

目前LOL運營商「拳頭遊戲」（Riot Games）和虎牙直播都未回應此事。不過有業界人士透露，Gen.G就是中方停止轉播南韓聯賽的主要原因。

去年12月，Gen.G在Facebook宣傳台灣活動時，在公告中稱台灣為「國家」，隨即引發中國網友出征撻伐，後續Gen.G發文道歉，宣布取消訪台，並稱「堅定不移尊重並維護中國主權和領土完整的立場」。但這番操作確惹怒了韓國民眾，，在韓網狂轟Gen.G，甚至還將維基百科上的Gen.G直接改成中國戰隊，儘管後續Gen.G再度撤掉聲明，澄清其在政治觀點上「保持中立」，韓國網友仍不買單，怒轟Gen.G叛徒，引發一連串的公關危機。

中國LoL聯賽轉播員957柯昌宇稱，中國停止轉播LCK是因為Gen.G去年底的事件。另有一名在中國電競產業工作的消息人士也像《韓國時報》匿名證實，Gen.G是主要原因。

看不到LCK轉播也讓不少中國網友忿忿不平，表示打開虎牙直播卻發現是重播去年比賽，而不是新賽季直播時「非常難過」，還有人直呼「還我轉播」、「只是想看喜歡的選手也跟著遭罪」。

韓國政府近年來對電競相關政策給予大力支持，該國在世界主要電競項目中建立了「人才庫」，包括被稱為最強中路的《英雄聯盟》韓國T1戰隊選手「Faker」李相赫。對於韓國來說2023年是電競產業獲得重大勝利的一年，在中國杭州亞運會上，韓國對獲得了2枚電競項目金牌，其中一枚便是LOL項目；T1還在11月擊敗來自中國的WBG，獲得LOL世界錦標賽年度冠軍。

但虎牙直播如今宣布停播，《南華早報》指出，在全球電競業收益性惡化的情況下，中國停止轉播LCK將對韓國電競的效益造成打擊。

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