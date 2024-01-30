中國突停止轉播韓國LOL賽事　傳只因這隊伍稱「台灣是國家」

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目前LOL運營商「拳頭遊戲」（Riot Games）和虎牙直播都未回應此事。不過有業界人士透露，Gen.G就是中方停止轉播南韓聯賽的主要原因。
去年12月，Gen.G在Facebook宣傳台灣活動時，在公告中稱台灣為「國家」，隨即引發中國網友出征撻伐，後續Gen.G發文道歉，宣布取消訪台，並稱「堅定不移尊重並維護中國主權和領土完整的立場」。但這番操作確惹怒了韓國民眾，，在韓網狂轟Gen.G，甚至還將維基百科上的Gen.G直接改成中國戰隊，儘管後續Gen.G再度撤掉聲明，澄清其在政治觀點上「保持中立」，韓國網友仍不買單，怒轟Gen.G叛徒，引發一連串的公關危機。
中國LoL聯賽轉播員957柯昌宇稱，中國停止轉播LCK是因為Gen.G去年底的事件。另有一名在中國電競產業工作的消息人士也像《韓國時報》匿名證實，Gen.G是主要原因。
看不到LCK轉播也讓不少中國網友忿忿不平，表示打開虎牙直播卻發現是重播去年比賽，而不是新賽季直播時「非常難過」，還有人直呼「還我轉播」、「只是想看喜歡的選手也跟著遭罪」。
韓國政府近年來對電競相關政策給予大力支持，該國在世界主要電競項目中建立了「人才庫」，包括被稱為最強中路的《英雄聯盟》韓國T1戰隊選手「Faker」李相赫。對於韓國來說2023年是電競產業獲得重大勝利的一年，在中國杭州亞運會上，韓國對獲得了2枚電競項目金牌，其中一枚便是LOL項目；T1還在11月擊敗來自中國的WBG，獲得LOL世界錦標賽年度冠軍。
但虎牙直播如今宣布停播，《南華早報》指出，在全球電競業收益性惡化的情況下，中國停止轉播LCK將對韓國電競的效益造成打擊。