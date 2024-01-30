美國擬在馬尼拉舉行國防談話！菲律賓駐美大使：外交2+2會議
菲律賓和中國近年來因為南海議題多次發生海上衝突，而菲律賓政府也表態要跟美國和其他國家組成「反中聯盟」。菲律賓駐美國大使羅慕德斯（Jose Manuel Romualdez）昨（29）日證實，菲律賓和美國「有意」在馬尼拉舉行外交和國防部高官的「2＋2會議」。
國際中心賴正琳／綜合報導
過去幾年中國在南海建造軍事基地，並打造基礎建設，去年起菲律賓開始反彈，針對中國多次對行駛至南海的菲國漁船的挑釁行為，表達強烈抗議。過去兩國曾發生多起漁船碰撞事件，菲律賓政府指控中國海警船「故意」撞擊菲國補給船，怒批中國是「侵略者」，並警告中方繼續在南海阻攔菲國補給行動，可能造成「災難性後果」。
《路透社》報導，美國國務卿布林肯和國防部長奧斯汀預計將於3月間到馬尼拉，與菲律賓外交部長馬納羅（Enrique Manalo）和國防部長鐵歐多洛（Gilberto Teodoro）舉行會議，菲律賓駐美國大使羅慕德斯在記者訪問的電話中證實此消息，並坦言「一切還在醞釀中」。
若如期舉行，這將是自2012年來首度舉行此類會議，而菲律賓和中國之間的關係也正處於緊繃的局勢。羅慕德斯去年曾在受訪時直言，南海已成為潛在衝突的「導火線」，凸顯情勢十分嚴峻。