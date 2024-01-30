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XBB疫苗覆蓋率不足　專家憂心防疫不夠力國內重症個案數上升

▲XBB疫苗覆蓋率不足　專家憂心防疫不夠力國內重症個案數上升
▲XBB疫苗覆蓋率不足　專家憂心防疫不夠力國內重症個案數上升

健康醫療網

【健康醫療網／編輯部整理】新冠疫苗短暫出現搶打風潮，然而整體防疫覆蓋率仍顯不足。據疾管署23日報告，全球新冠疫情達到高點，上週(1/16-1/22)新增615例，併發症中65歲以上長者佔79%；自去年XBB疫苗開打以來，本土通報確診併發症即死亡案例中，未接種XBB疫苗者佔99%。

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新冠流感化不等於症狀流感化　低估疫情恐讓年長者陷危機

台灣大學醫學院小兒感染科教授黃立民指出，大部分民眾對於新冠病毒仍存有迷思，以為自己感染過病毒，或打過三、四次新冠疫苗，身體應該還有抗體，以致對於最新公費XBB.1.5疫苗興趣缺缺，覺得沒有接種的必要性。

針對新冠肺炎對於民眾威脅程度遠高於流感，但施打率卻無法拉升的現狀，台灣大學醫學院小兒感染科教授黃立民對此感到憂心。他表示，受到「防疫疲累」心理影響，許多民眾並未將新冠肺炎當成一回事，認為病毒已經流行超過三年，毒性應該弱化了，即使感染，症狀也只會小感冒。

80多歲王先生即為典型個案，曾罹患腦中風、心肌梗塞，屬於新冠重症及死亡高風險族群。因這兩、三年來，陸續接種過三劑新冠疫苗，期間也曾確診過，而心生鬆懈。對於最新疫苗的接種，抱持著觀望態度。

但沒想到，就在全家人在餐廳聚餐的幾天後，王先生出現發燒、咳嗽、胸悶、易喘等類流感症狀，行動力變差，被緊急送至急診，並確診為新冠肺炎，肺功能嚴重下降，只剩原本三分之一，因情況危急，被安排至加護病房。在台大醫療團隊搶救下，施以抗病毒藥物，才逐漸好轉。

新冠疫苗如何打？疫苗困惑全都解！

問題一：我聽說新冠病毒已經流感化，為什麼還要打疫苗？

答：新冠流感化，代表他需要像流感一樣每年更新防護，但新冠的症狀還是比流感嚴重很多！如果是高齡、慢性病，或有免疫力低下的長者，還是有很高機率變成重症，不可不小心。

【專家怎麼說？】

國內感染症權威教授盛望徽警示，新冠所造成重症及死亡風險遠高於流感。一名80歲個案即在聚餐後感染新冠，肺功能急速下降住進加護病房，民眾切勿等閒視之，應儘速接種公費XBB.1.5疫苗。

問題二：之前已經打過好多劑疫苗，為什麼還需要再施打呢？

答：根據研究顯示，新冠疫苗與流感疫苗類似，接種6-9個月後保護力即會大幅衰退，且新冠病毒變異快速，目前流行株已與之前不同，靠「舊版」疫苗保護力已經嚴重不足，有必要再接種「新版」XBB疫苗以恢復足夠保護力。

【專家怎麼說？】

前疾管署長、三軍總醫院特聘醫師張峰義表示，台灣過去打的疫苗，即使是Omicron變異株疫苗，到目前綜合抗體皆已幾乎歸零，新冠病毒不斷在全球變異，對長者來說風險相當高。此外，目前民眾「個人抵抗力不足」，更別說形成群體免疫力。他認為60歲以上的族群都應儘速施打XBB.1.5疫苗，才有辦法生成對抗JN.1變異株的抵抗力。

問題三：現在XBB.1.5疫苗有哪些廠牌？

答：XBB.1.5疫苗有莫德納與Novavax兩種選擇，二選一施打即可。年滿6個月以上就可施打莫德納疫苗，Novavax則需年滿12歲。兩款疫苗於安全性與有效性上都有足夠數據支持。

【專家怎麼說？】

疾管署發言人羅一鈞表示，依據荷蘭今年針對60歲以上接種新冠XBB疫苗效益研究，對於預防感染後住院以及重症保護力高達七成。此外，世界衛生組織(WHO)日前公布最新疫苗建議，現有XBB.1.5疫苗對於XBB系列（EG.5、HK.3及HV.1等）及BA.2.86系列（BA.2.86、JN.1等）的變異株皆有保護力。

問題四：打新冠疫苗前要預約登記嗎？我該去哪裡登記？

答：各縣市都推出疫苗隨到隨打服務，詳情請參考疾管署網站

https://www.cdc.gov.tw/Category/List/S-5JmAIzrG4ZqrESjI4xNQ

內文整理自元氣網

（受到「防疫疲累」影響 國人新冠肺炎疫苗施打率低讓專家憂心https://health.udn.com/health/story/5961/7669530



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60714

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