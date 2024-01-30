▲XBB疫苗覆蓋率不足　專家憂心防疫不夠力國內重症個案數上升

我是廣告 請繼續往下閱讀
新冠流感化不等於症狀流感化 低估疫情恐讓年長者陷危機台灣大學醫學院小兒感染科教授黃立民指出，大部分民眾對於新冠病毒仍存有迷思，以為自己感染過病毒，或打過三、四次新冠疫苗，身體應該還有抗體，以致對於最新公費XBB.1.5疫苗興趣缺缺，覺得沒有接種的必要性。
針對新冠肺炎對於民眾威脅程度遠高於流感，但施打率卻無法拉升的現狀，台灣大學醫學院小兒感染科教授黃立民對此感到憂心。他表示，受到「防疫疲累」心理影響，許多民眾並未將新冠肺炎當成一回事，認為病毒已經流行超過三年，毒性應該弱化了，即使感染，症狀也只會小感冒。
80多歲王先生即為典型個案，曾罹患腦中風、心肌梗塞，屬於新冠重症及死亡高風險族群。因這兩、三年來，陸續接種過三劑新冠疫苗，期間也曾確診過，而心生鬆懈。對於最新疫苗的接種，抱持著觀望態度。
但沒想到，就在全家人在餐廳聚餐的幾天後，王先生出現發燒、咳嗽、胸悶、易喘等類流感症狀，行動力變差，被緊急送至急診，並確診為新冠肺炎，肺功能嚴重下降，只剩原本三分之一，因情況危急，被安排至加護病房。在台大醫療團隊搶救下，施以抗病毒藥物，才逐漸好轉。
新冠疫苗如何打？疫苗困惑全都解！問題一：我聽說新冠病毒已經流感化，為什麼還要打疫苗？
答：新冠流感化，代表他需要像流感一樣每年更新防護，但新冠的症狀還是比流感嚴重很多！如果是高齡、慢性病，或有免疫力低下的長者，還是有很高機率變成重症，不可不小心。
【專家怎麼說？】
國內感染症權威教授盛望徽警示，新冠所造成重症及死亡風險遠高於流感。一名80歲個案即在聚餐後感染新冠，肺功能急速下降住進加護病房，民眾切勿等閒視之，應儘速接種公費XBB.1.5疫苗。
問題二：之前已經打過好多劑疫苗，為什麼還需要再施打呢？
答：根據研究顯示，新冠疫苗與流感疫苗類似，接種6-9個月後保護力即會大幅衰退，且新冠病毒變異快速，目前流行株已與之前不同，靠「舊版」疫苗保護力已經嚴重不足，有必要再接種「新版」XBB疫苗以恢復足夠保護力。
【專家怎麼說？】
前疾管署長、三軍總醫院特聘醫師張峰義表示，台灣過去打的疫苗，即使是Omicron變異株疫苗，到目前綜合抗體皆已幾乎歸零，新冠病毒不斷在全球變異，對長者來說風險相當高。此外，目前民眾「個人抵抗力不足」，更別說形成群體免疫力。他認為60歲以上的族群都應儘速施打XBB.1.5疫苗，才有辦法生成對抗JN.1變異株的抵抗力。
問題三：現在XBB.1.5疫苗有哪些廠牌？
答：XBB.1.5疫苗有莫德納與Novavax兩種選擇，二選一施打即可。年滿6個月以上就可施打莫德納疫苗，Novavax則需年滿12歲。兩款疫苗於安全性與有效性上都有足夠數據支持。
【專家怎麼說？】
疾管署發言人羅一鈞表示，依據荷蘭今年針對60歲以上接種新冠XBB疫苗效益研究，對於預防感染後住院以及重症保護力高達七成。此外，世界衛生組織(WHO)日前公布最新疫苗建議，現有XBB.1.5疫苗對於XBB系列（EG.5、HK.3及HV.1等）及BA.2.86系列（BA.2.86、JN.1等）的變異株皆有保護力。
問題四：打新冠疫苗前要預約登記嗎？我該去哪裡登記？
答：各縣市都推出疫苗隨到隨打服務，詳情請參考疾管署網站
https://www.cdc.gov.tw/Category/List/S-5JmAIzrG4ZqrESjI4xNQ
內文整理自元氣網
（受到「防疫疲累」影響 國人新冠肺炎疫苗施打率低讓專家憂心https://health.udn.com/health/story/5961/7669530）
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60714
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw