科技業年薪破百萬「只能成追憶」？網曝真實數字：浪頭很重要

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有網友忍不住回應，「好像很多人都以為科技業隨便年薪都破百萬耶，現實是很多人都在80-90之間的保衛戰；破百的有，但都是頂尖的強人或是用肝換來的。」也有網友分享，入行的時機才是關鍵，「之前大徵才，在半導體大廠工作一年的新人，第一包就能分紅八十萬，可見浪頭很重要」、「今年景氣這麼凍，有基本工資就該偷笑了。」另外有網友反問，「大公司都是依照制度，頂尖IC設計公司破百鐵定有，問題是多少人一畢業就能進去？」
1111人力銀行公關經理曾仲葳表示，想進科技業的新鮮人，不妨先從研替著手。像是1月中開跑的113年度研發替代役役男報名甄選，不少科技大廠紛紛投入，包括：台全電機、英業達、慶良電子等釋出上百個研替職缺，招募各類型科技研發人才；另外針對想返鄉工作的年輕人，聯電、中國鋼鐵、大立光電等都有釋出中南部缺額。
根據1111人力銀行統計，研替職務平均月薪高，碩士平均5.6萬元、博士學歷去年約7.4萬元起。曾仲葳表示，研發替代役的優勢在於「時間」，能及早發揮專長、拓展企業人脈、堆疊業界經驗為未來鋪路，同時也提高未來跳槽或成為正式員工時，薪水談判的籌碼。目前在1111人力銀行資料庫中，科技業相關職缺有將近5萬筆。