他月領75K「嫌工時長又無聊」　年終4.3個月、網見超狂職缺搶著要

科技業年薪破百萬「只能成追憶」？網曝真實數字：浪頭很重要

▲科技業在社會大眾眼裡，因為薪資待遇優渥，是許多新鮮人最想投入的行業。（示意圖／翻攝自《pixabay》）
▲科技業在社會大眾眼裡，因為薪資待遇優渥，是許多新鮮人最想投入的行業。（示意圖／翻攝自《pixabay》）

記者許若茵／台北報導

科技業在社會大眾眼裡，因為薪資待遇優渥，是許多新鮮人最想投入的行業，但真的年薪都能破百萬嗎？就有網友點出，「入行時機才是關鍵」，人力銀行也建議，可以先從研發替代役著手。

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根據1111人力銀行調查顯示，新鮮人最想投入的產業第一名就是「資訊科技業」，主要原因是優渥的薪資待遇（72.3%）、員工福利完備（53.2%）、產業前景看好（49.5%）、年終分紅很可觀（39.4%）以及升遷制度健全（19.1%）。年收入動輒破百萬，確實讓新鮮人相當心動。但有私立大學碩士畢業的網友在社群平台發問，「請問科技業年薪多少才合格？」並透露自己第一份offer月薪56000元、保底14個月，年終則要看公司營運狀況，直言「念到25歲年薪百萬都沒有，感覺很慘！」

有網友忍不住回應，「好像很多人都以為科技業隨便年薪都破百萬耶，現實是很多人都在80-90之間的保衛戰；破百的有，但都是頂尖的強人或是用肝換來的。」也有網友分享，入行的時機才是關鍵，「之前大徵才，在半導體大廠工作一年的新人，第一包就能分紅八十萬，可見浪頭很重要」、「今年景氣這麼凍，有基本工資就該偷笑了。」另外有網友反問，「大公司都是依照制度，頂尖IC設計公司破百鐵定有，問題是多少人一畢業就能進去？」

1111人力銀行公關經理曾仲葳表示，想進科技業的新鮮人，不妨先從研替著手。像是1月中開跑的113年度研發替代役役男報名甄選，不少科技大廠紛紛投入，包括：台全電機、英業達、慶良電子等釋出上百個研替職缺，招募各類型科技研發人才；另外針對想返鄉工作的年輕人，聯電、中國鋼鐵、大立光電等都有釋出中南部缺額。

根據1111人力銀行統計，研替職務平均月薪高，碩士平均5.6萬元、博士學歷去年約7.4萬元起。曾仲葳表示，研發替代役的優勢在於「時間」，能及早發揮專長、拓展企業人脈、堆疊業界經驗為未來鋪路，同時也提高未來跳槽或成為正式員工時，薪水談判的籌碼。目前在1111人力銀行資料庫中，科技業相關職缺有將近5萬筆。

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