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淡水天元宮櫻花近滿開！住福容可賞櫻兼泡湯　雙北賞櫻還有這幾處

▲淡水天元宮的櫻花將近滿開，淡水福容飯店推出雙人二天一夜優惠價5,200元，包含泡湯、品茶、搭賞櫻專車、住最美房間。（圖／淡水福容飯店提供）
▲淡水天元宮的櫻花將近滿開，淡水福容飯店推出雙人二天一夜優惠價5,200元，包含泡湯、品茶、搭賞櫻專車、住最美房間。（圖／淡水福容飯店提供）

記者葉盛耀/綜合報導

淡水天元宮的櫻花將近滿開！有「全台最美寺廟櫻花」的無極天元宮，整片山頭粉嫩花海，粉色、米色與桃紅三色層次豐富，櫻花搭配寺廟構圖，秒飛日本美景魅力，鄰近的福容大飯店，祭出「櫻花假期」，把握最佳賞花期，即日起～2月2日期間，雙人二天一夜優惠價5,200元，包含泡湯、品茶、搭賞櫻專車、住最美房間。飯店表示，搭上櫻花熱潮，住房率提升了2-3成。此外，汐止文化里康誥坑溪、內湖樂活公園也都是賞櫻的好景點，而陽明山櫻花季，也將於2月7日登場。

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淡水區無極天元宮是北台灣知名賞櫻景點之一，園內三色櫻盛開，彷彿在為整個櫻花季暖身，而粉白的吉野櫻花期將慢一個月，喜愛櫻花與年節走春的民眾，可安排一趟淡水春日賞櫻行程，為開春求得好彩頭，今年櫻花季活動從2月5日起至18日，每日下午4點30分至晚間8點30分在淡水無極天元宮園區點燈開放夜間賞櫻，透過光影投射出光雕效果，印襯在櫻花樹上，浪漫沉浸式的氛圍彷彿置身於櫻花花海中。

此外，春節期間人潮眾多易塞車，可多搭乘大眾運輸系統，搭乘捷運至淡水站轉搭866、875、876、877號公車，另可於捷運紅樹林站轉搭淡海輕軌至淡金站再轉搭866、875、876、877號公車均可到達天元宮。

淡水福容飯店即日起～2月2日期間，推出賞櫻住房專案，雙人二天一夜優惠價5,200元，包含泡湯、品茶、搭賞櫻專車、住最美房間。另外，春節期間也推出「龍年如意住房專案」，雙人假期含早餐及午餐1萬2999元，二大二小親子全包假期1萬6999元，目前還有少數房間，提醒民眾把握最後訂房機會。

▲淡水福容飯店即日起～2月2日期間，推出賞櫻住房專案，雙人二天一夜優惠價5,200元，號稱可住「最美房間」。（圖／淡水福容飯店提供）
▲淡水福容飯店即日起～2月2日期間，推出賞櫻住房專案，雙人二天一夜優惠價5,200元，號稱可住「最美房間」。（圖／淡水福容飯店提供）
至於北部率先櫻花滿開的，是汐止文化里康誥坑溪旁種植的上百株台灣山櫻花，是離市區最近且盛開的地區，每到花季沿著河畔綻放桃紅色花海，溪畔步道兩側也設置照明燈及拍照點，並利用溪澗地勢將球形燈飾滿布於溪底及邊坡，山櫻花在夜間繽紛燈光投射下，塑造出溪澗夜櫻的浪漫景致，美不勝收。汐止文化櫻花季即日起至113年2月18日止。更有櫻花拍照比賽，最大獎將為1萬元農會提貨券。

▲汐止文化櫻花季即日起至113年2月18日止。（圖／翻攝自汐止區公所臉書）
▲汐止文化櫻花季即日起至113年2月18日止。（圖／翻攝自汐止區公所臉書）
至於2024陽明山櫻花季，將於2月7日至3月17日期間舉行，陽明山公園也設立多個IG網美打卡地標像昭和櫻噴水池、繽紛花鐘和櫻花步道，讓民眾可以在花海中拍好拍滿。最佳賞櫻地點為平菁街42巷，有北台灣最美櫻花巷、最浪漫櫻花步道之稱。推薦路線可以從士林區至善路三段71巷左轉進入陽明山，沿途可以欣賞到山櫻花盛開景色。

▲2024陽明山櫻花季，將於2月7日至3月17日期間舉行。（圖／取自陽明山花季臉書）
▲2024陽明山櫻花季，將於2月7日至3月17日期間舉行。（圖／取自陽明山花季臉書）
另外，內湖也有「樂活夜櫻季」，地址為台北市內湖區康樂街61巷（內湖樂活公園），時間為即日起至2月29日，將有寒櫻、吉野櫻、八重櫻陸續開放。

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