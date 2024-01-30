淡水天元宮櫻花近滿開！住福容可賞櫻兼泡湯　雙北賞櫻還有這幾處

我是廣告 請繼續往下閱讀
此外，春節期間人潮眾多易塞車，可多搭乘大眾運輸系統，搭乘捷運至淡水站轉搭866、875、876、877號公車，另可於捷運紅樹林站轉搭淡海輕軌至淡金站再轉搭866、875、876、877號公車均可到達天元宮。
淡水福容飯店即日起～2月2日期間，推出賞櫻住房專案，雙人二天一夜優惠價5,200元，包含泡湯、品茶、搭賞櫻專車、住最美房間。另外，春節期間也推出「龍年如意住房專案」，雙人假期含早餐及午餐1萬2999元，二大二小親子全包假期1萬6999元，目前還有少數房間，提醒民眾把握最後訂房機會。
至於北部率先櫻花滿開的，是汐止文化里康誥坑溪旁種植的上百株台灣山櫻花，是離市區最近且盛開的地區，每到花季沿著河畔綻放桃紅色花海，溪畔步道兩側也設置照明燈及拍照點，並利用溪澗地勢將球形燈飾滿布於溪底及邊坡，山櫻花在夜間繽紛燈光投射下，塑造出溪澗夜櫻的浪漫景致，美不勝收。汐止文化櫻花季即日起至113年2月18日止。更有櫻花拍照比賽，最大獎將為1萬元農會提貨券。
至於2024陽明山櫻花季，將於2月7日至3月17日期間舉行，陽明山公園也設立多個IG網美打卡地標像昭和櫻噴水池、繽紛花鐘和櫻花步道，讓民眾可以在花海中拍好拍滿。最佳賞櫻地點為平菁街42巷，有北台灣最美櫻花巷、最浪漫櫻花步道之稱。推薦路線可以從士林區至善路三段71巷左轉進入陽明山，沿途可以欣賞到山櫻花盛開景色。
另外，內湖也有「樂活夜櫻季」，地址為台北市內湖區康樂街61巷（內湖樂活公園），時間為即日起至2月29日，將有寒櫻、吉野櫻、八重櫻陸續開放。