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NBA／勇士評估Klay Thompson、Chris Paul報價　想長期留Kuminga

▲金州勇士願意聆聽Klay Thompson和Chris Paul等老將的報價，交易截止日前可能有大動作。（圖／美聯社／達志影像）
▲金州勇士願意聆聽Klay Thompson和Chris Paul等老將的報價，交易截止日前可能有大動作。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

金州勇士在前一場以讓人沮喪的方式在二度延長賽中輸給洛杉磯後，勇士球團在交易截止日前有所動作的可能性越來越高，不過根據《The Athletic》記者Shams Charania報導，勇士隊很可能不太願意拿出兩名潛力新星Brandin Podziemski和Jonathan Kuminga，而是將評估Klay Thompson、Chris Paul等人的交易價值。

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▲金州勇士年輕前鋒Jonathan Kuminga不滿Steve Kerr調度，兩人一對一深談。（圖／美聯社／達志影像）
▲金州勇士年輕前鋒Jonathan Kuminga的潛力被勇士看好，想要長期保留。（圖／美聯社／達志影像）
湖人在近7場取得了5勝，戰績在2024年首次回到5成，他們很可能會繼續觀望，判斷下一步要怎麼走。Charania指出Dejounte Murray是一個重要的名字，如果能得到他，可能將可以大大提升湖人隊實力，但目前並沒有在談判中聽到新的動向。

勇士願意聽取交易　將評估Klay Thompson、Chris Paul等人的交易價值

▲金州勇士射手Klay Thompson本季狀態不佳，糟糕的出手選擇可能是導致他手感低迷的一個重要原因。（圖／美聯社／達志影像）
▲金州勇士射手Klay Thompson本季狀態起伏大，他有可能被球隊交易。（圖／美聯社／達志影像）
勇士在近8戰中輸掉6場，目前在西區排名第12，在這樣下去可能連附加賽都沒得打。Shams Charania再次強調，隊內除了主將Stephen Curry之外的所有人都可以被交易。

Podziemski和Kuminga是勇士隊所看好、想要長期保留的球員，球隊認為他們是未來核心的一部份，他們會聽取Andrew Wiggins和Chris Paul的報價，甚至可能是Klay Thompson，我認為這都是非常開放性的討論。」Charania在節目上如此說道。

交不交易都是兩難　老將的價值對於勇士隊意義重大

▲金州勇士核心Draymond Green（左起）、Klay Thompson、Stephen Curry已經一起打球多年，從2015年起他們攜手拿下4座NBA總冠軍。（圖／美聯社／達志影像）
▲金州勇士核心Draymond Green（左起）、Klay Thompson、Stephen Curry已經一起打球多年，要球隊賣掉他們在情感上是艱難的。（圖／美聯社／達志影像）
問題是，若勇士要賣掉的是Paul和Thompson等老將、選擇留下年輕球員，勢必將他們的冠軍窗口會往後移向未知的未來，Stephen Curry已經35歲了，他未必還有很長的巔峰，每一次受傷都將讓球隊提心吊膽。

此外，將Thompson、Draymond Green這些冠軍功臣擺上交易貨架，這種討論要在勇士內部展開是很困難的。他們可能下滑了，但仍然對於球隊有著重要意義，無論是在攻防兩端、場上場下都是。

對於勇士來說，他們現階段的陣容，確實不足以讓他們穩定地維持高水準的競爭，而且Thompson和Green都對於球隊太重要了，而且交易這些人所得到的回報，也不會這支球隊達到想要的水平。

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