NBA／勇士評估Klay Thompson、Chris Paul報價 想長期留Kuminga
金州勇士在前一場以讓人沮喪的方式在二度延長賽中輸給洛杉磯後，勇士球團在交易截止日前有所動作的可能性越來越高，不過根據《The Athletic》記者Shams Charania報導，勇士隊很可能不太願意拿出兩名潛力新星Brandin Podziemski和Jonathan Kuminga，而是將評估Klay Thompson、Chris Paul等人的交易價值。
記者黃建霖/綜合報導
湖人在近7場取得了5勝，戰績在2024年首次回到5成，他們很可能會繼續觀望，判斷下一步要怎麼走。Charania指出Dejounte Murray是一個重要的名字，如果能得到他，可能將可以大大提升湖人隊實力，但目前並沒有在談判中聽到新的動向。
勇士願意聽取交易 將評估Klay Thompson、Chris Paul等人的交易價值
勇士在近8戰中輸掉6場，目前在西區排名第12，在這樣下去可能連附加賽都沒得打。Shams Charania再次強調，隊內除了主將Stephen Curry之外的所有人都可以被交易。
「Podziemski和Kuminga是勇士隊所看好、想要長期保留的球員，球隊認為他們是未來核心的一部份，他們會聽取Andrew Wiggins和Chris Paul的報價，甚至可能是Klay Thompson，我認為這都是非常開放性的討論。」Charania在節目上如此說道。
交不交易都是兩難 老將的價值對於勇士隊意義重大
問題是，若勇士要賣掉的是Paul和Thompson等老將、選擇留下年輕球員，勢必將他們的冠軍窗口會往後移向未知的未來，Stephen Curry已經35歲了，他未必還有很長的巔峰，每一次受傷都將讓球隊提心吊膽。
此外，將Thompson、Draymond Green這些冠軍功臣擺上交易貨架，這種討論要在勇士內部展開是很困難的。他們可能下滑了，但仍然對於球隊有著重要意義，無論是在攻防兩端、場上場下都是。
對於勇士來說，他們現階段的陣容，確實不足以讓他們穩定地維持高水準的競爭，而且Thompson和Green都對於球隊太重要了，而且交易這些人所得到的回報，也不會這支球隊達到想要的水平。