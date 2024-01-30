李善均獲「國際影展最高殊榮」 南韓等20年影迷嘆：遲來的禮物！
南韓影星李善均於2023年12月底輕生去世，享年48歲，他生前因疑似吸毒案件，遭到警方調查，案件最終雖以無嫌疑結案，卻讓粉絲與影壇各界人士憤恨不已，惋惜他走得冤枉。近日，由李善均、鄭有美主演的電影《鬼夢遊》在28日（法國當地時間）拿下了「法國熱拉爾梅奇幻影展最高大賞」，該電影是南韓電影繼《鬼魅》睽違20年後，再度拿下該影展大賞，先前也曾被韓國知名青龍獎導演奉俊昊大讚是「最近10年間，我看過的電影中『最獨特的恐怖片』」。如今，這令人鼻酸的消息傳回韓國，令影迷不勝唏噓。
記者張芸婷／綜合報導
電影《鬼夢遊》由李善均、鄭有美主演，也是李善均生前最後一部上映的電影作品，繼鄭有美以該電影拿下「青龍影后」後，又一舉拿下「法國熱拉爾梅奇幻影展最高大賞」的殊榮。劇中李善均完美詮釋遭受妻子恐怖情勒的丈夫，且一步步陷入崩潰情緒，他精湛的演技令業界讚嘆。
法國熱拉爾梅奇幻影展主要參選的電影幾乎以恐怖、懸疑、奇幻為主，南韓驚悚恐怖片《鬼魅》曾在2004年奪得大賞，時隔20年，韓國再度以李善均主演的《鬼夢遊》拿下該影展大獎，而主角李善均卻已逝世，這份遲來的禮物引起影迷淚崩。
演員李善均生前擁有多部影視作品，包括《我的大叔》、《寄生上流》等，他輕生逝世後，一度傳出是因為不堪高達至少100億韓幣（約台幣2千5百萬）的違約金而走上絕路，事後卻被韓媒踢爆此為假新聞，業界人士也出面分析解釋道，「目前為止沒有演員會因爆發醜聞而被求償違約金」，再次提醒大家假新聞的存在。
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