竹北夫妻一氧化碳中毒！疑鋁門窗阻擋熱水器排氣 送醫搶救1死1傷
30日凌晨，新竹縣竹北市發生一起一氧化碳中毒意外，一對劉姓夫妻與女方媽媽住在同層公寓內，29日晚間，3人輪流洗澡後，疑似因熱水器燃燒不完全，釋放出一氧化碳，加上熱水器雖裝置在陽台，卻加裝鋁門窗阻擋排氣，造成3人一氧化碳中毒，出現頭暈、四肢無力等症狀。而劉姓丈夫因嚴重缺氧，血液一氧化碳濃度高達63.1%，於凌晨搶救無效死亡；32歲妻子血液一氧化碳濃度為26.7%，目前意識清楚、醫院留觀中。
記者林盈君／綜合報導
據了解，今天凌晨，劉妻媽媽發覺頭暈、四肢無力，隨即進房找女兒和女婿，卻發現女婿已陷入昏迷，女兒意識清楚但肢體無力，立即向同棟不同層的兒子（劉妻弟弟）求救，劉妻弟弟到場後撥打119報案。新竹縣消防局獲報後，隨即派員前往，並立即將夫妻2人送醫搶救，劉男經搶救宣告不治；劉妻目前醫院留觀中。
經消防人員調查發現，屋內滿是一氧化碳氣體，戶外型熱水器雖裝在陽台，但疑似因鋁門窗阻擋排氣，才導致一氧化碳中毒，但詳細情況還要再釐清。新竹縣消防局提醒，請民眾務必注意，燃氣熱水器應安裝於空氣流通處的室外，並保持室內通風，且一氧化碳無色無味，但中毒時會有頭暈、噁心、嘔吐、全身無力等症狀，如有以上症狀，立刻關閉熱水器，並打開門窗通風。