MLB／超便宜！Aaron Hicks一年底薪去天使　洋基還要付他將近6億

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談到Aaron Hicks的加入，天使隊總管Perry Minasian顯得相當期待。「Aaron Hicks從紐約轉戰到巴爾的摩後，他表現得非常好，我們看到了一個重新充滿活力的球員，他仍然可以繼續打球。儘管過去幾年曾受到不少傷病困擾，但Hicks仍然能夠有一定的產出，我們希望確保他在這裡，也能有出色的表現。」
Perry Minasian也透露，他對於球隊目前外野戰力充足，並不擔心彼此間的競爭，而是期望能夠在開幕日名單上，看到這所有的5名外野手。「我不會排除任何可能性。他們每個人都將有機會參加比賽，顯然春訓的表現很重要，按照目前球隊的情況，我們仍然替每個人提供了出賽空間。」Perry Minasian說到。
Aaron Hicks上季在洋基隊時期，僅交出0.188、1轟的慘淡成績，也在5月被效力多年的洋基釋出，季中轉戰金鶯隊。Hicks轉戰金鶯後，繳出回春表現，出賽65場打出55支安打，有7發全壘打、35分打點，打擊率0.275。Aaron Hicks在2019年季前，和紐約洋基簽下7年7000萬美元合約，洋基隊目前還需支付Aaron Hicks剩下的兩年薪水，包含今年950萬美元，明年950萬美元，總金額共1900萬美元(約5億9000萬新台幣)，而天使隊如今和Aaron Hicks簽下1年底薪合約，只要付他74萬美元的薪水，可說是相當划算。