神秘店驚見adidas「下殺1.5折」！鐵門半開人龍照排爆　原因曝光

把握本週30度好天氣！過年前「極冷空氣」殺到　全台又濕又冷

▲台灣各地本週將迎來相對溫暖的天氣，不過下週農曆年前，將有一波「極冷空氣」侵台，帶來濕冷的環境。（圖／記者葉政勳攝）
▲台灣各地本週將迎來相對溫暖的天氣，不過下週農曆年前，將有一波「極冷空氣」侵台，帶來濕冷的環境。（圖／記者葉政勳攝）

記者張志浩／綜合報導

隨著東北季風減弱，大環境風進一步轉為東南風，台灣各地本週將迎來相對溫暖的天氣，北部、東半部今（30）日高溫可達攝氏25度左右，中南部接近攝氏30度，臺灣大學大氣科學博士林得恩提醒，在農曆年前，將有一波「極冷空氣」在下週三至下週四（2月7日至2月8日）抵達北台灣，連假前各地以濕冷型天氣機會較大，民眾請持續關注最新天氣資訊。

我是廣告 請繼續往下閱讀
天氣風險公司分析師李至晟指出，溫暖穩定的天氣會持續好幾天，只有在週五（2月2日）因東北風南下，北部、東半部將出現雨勢，白天日照減少，北台灣高溫下滑到攝氏20至22度，週末再回暖，不過民眾要小心，在這種大氣條件下，細懸浮微粒不容易擴散排除，空氣品質不佳，尤其在中南部特別嚴重。

▲全台準備逐日回溫，明日起北部高溫就會來到攝氏20度以上，週三後甚至有機會來到攝氏25度左右。（圖／中央氣象署提供）
▲全台準備逐日回溫，明日起北部高溫就會來到攝氏20度以上，週三後甚至有機會來到攝氏25度左右。（圖／中央氣象署提供）
林得恩則說明，冬季影響台灣天氣變化，絕大部分來自北方的中國大陸的冷空氣，預測將有一波極冷空氣在下週三至下週四抵達北台灣；李至晟提及，北部、東半部又再次回到冬季常見的陰雨濕涼天氣外，中南部的高溫也會降低。

此外，下週一晚間到下週二還有鋒面會通過台灣，西北部甚至到中部都會有短暫雨機會，加上下週三過後中國大陸上還有冷高壓跟中層水氣移出的趨勢，目前看來到下個星期的連假前，台灣以濕冷型天氣的機會比較大。

▲由於大環境轉為東南風偏南風，本週在迎風面東半部將有短暫的雨勢，西半部天氣大致穩定。（圖／中央氣象署提供）
▲由於大環境轉為東南風偏南風，本週在迎風面東半部將有短暫的雨勢，西半部天氣大致穩定。（圖／中央氣象署提供）

終於回暖了！台北睽違「210小時」衝破20度　下週再迎冷氣團

把握本週好天氣！全台「逐日回溫」直逼30度　下波冷空氣時間出爐

上班日「連4天回暖」要把握！1圖秒懂一週天氣　年假前恐有寒流

再冷一天要回暖了！今晨最低溫10.1度　「本週高溫」將狂飆30度

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞