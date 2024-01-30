把握本週30度好天氣！過年前「極冷空氣」殺到 全台又濕又冷
隨著東北季風減弱，大環境風進一步轉為東南風，台灣各地本週將迎來相對溫暖的天氣，北部、東半部今（30）日高溫可達攝氏25度左右，中南部接近攝氏30度，臺灣大學大氣科學博士林得恩提醒，在農曆年前，將有一波「極冷空氣」在下週三至下週四（2月7日至2月8日）抵達北台灣，連假前各地以濕冷型天氣機會較大，民眾請持續關注最新天氣資訊。
記者張志浩／綜合報導
天氣風險公司分析師李至晟指出，溫暖穩定的天氣會持續好幾天，只有在週五（2月2日）因東北風南下，北部、東半部將出現雨勢，白天日照減少，北台灣高溫下滑到攝氏20至22度，週末再回暖，不過民眾要小心，在這種大氣條件下，細懸浮微粒不容易擴散排除，空氣品質不佳，尤其在中南部特別嚴重。
林得恩則說明，冬季影響台灣天氣變化，絕大部分來自北方的中國大陸的冷空氣，預測將有一波極冷空氣在下週三至下週四抵達北台灣；李至晟提及，北部、東半部又再次回到冬季常見的陰雨濕涼天氣外，中南部的高溫也會降低。
此外，下週一晚間到下週二還有鋒面會通過台灣，西北部甚至到中部都會有短暫雨機會，加上下週三過後中國大陸上還有冷高壓跟中層水氣移出的趨勢，目前看來到下個星期的連假前，台灣以濕冷型天氣的機會比較大。