炎亞綸復工！耀樂痛訴青春已經被犧牲「有人只想復出我祝福他」
38歲炎亞綸（已改名吳秉孺）遭前男友、抖音網紅耀樂爆料性醜聞並提告，檢方就拍攝、意圖散布不雅影片依「兒童及少年性剝削防制條例」將他起訴，演藝事業停擺半年多，炎亞綸近日復出唱尾牙及出席一日店長活動。昨（29）日炎亞綸被士林地院傳喚出庭，要外界不要再加諸莫須有的罪名給他，對此，耀樂痛訴影片外流毀掉自己整個青春，「如果有人現在只想著要復出，那我祝福他事業順利！」
記者楊穎軒／綜合報導
炎亞綸昨天現身士林地院，庭訊結束後受訪強調：「幾件事情澄清一下，強制性行為跟偷拍，檢察官已經都不起訴了，所以我希望未來不管是媒體或是網友都要斟酌用字，請給我的人生一個開口，沒做的事情，就別再加在我身上了！」
耀樂晚間在IG發限時動態回應炎亞綸，「先前檢察官已經認為炎亞綸觸法而起訴他，在我16歲未成年的時候，他身為公眾人物，卻拍攝並外流我的私密影片，這種行為讓我當時課業、學業停擺，甚至犧牲了我整個青春，這些事情的影響與發酵直到今天持續著影響著我。」
此外，耀樂表示：「現在案件已進入法院審理階段，我相信司法會讓他的所作所為付出應有的代價，也希望不要再有下一個無辜的受害者！」並語帶諷刺地說：「但如果有人現在只想著要復出，只想著自己的演藝事業如何進行下去，毫不在意自己犯的過錯的話，那我祝福他事業順利、事業蒸蒸日上。」
※【NOWnews 今日新聞
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