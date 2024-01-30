感謝陳建仁、鄭文燦核定中捷藍線 盧秀燕：這是市民的勝利
行政院昨一口氣核定捷運藍線綜合評估、海線鐵路雙軌可行性評估，台中市長盧秀燕今天受訪時表示，她第一個要感謝市民，大選中傳達強烈廣大的民意促成核定，「這是市民的勝選，市民的勝利」；其次感謝行政院長陳建仁、副院長鄭文燦，看守內閣期間體會到選舉產生的民意，願意有所作為。她希望捷運不只照顧台中市，也要嘉惠整個中部地區，延伸到彰投。
記者顏幸如／台中報導
盧秀燕今（30）日在市政會議前受訪，媒體追問，昨天什麼時候收到捷運藍線通過的消息？盧秀燕說，捷運藍線經過長期的努力與奮鬥，昨天傍晚終於傳來好消息，行政院核定捷運藍線綜合評估規劃。
盧秀燕笑說，首先要感謝市民，大選中傳達強烈廣大的民意，促成核定，「這是市民的勝選、市民的勝利」。其次要謝謝陳建仁院長、鄭文燦副院長，看守內閣期間體現民意，願意有所作為。
她表示接下來要盡速跟中央確認相關訊息和計畫、進行龐大作業。自己另外還有些心願，希望台中捷運發揮更大功能、嘉惠整個中部，包括捷運延伸到彰化和南投，將聯合中部縣市共同爭取，讓中部捷運像雙北捷運一樣四通八達，她強調「這是中部民眾應該得到的交通建設」。
交通局長葉昭甫表示，相關都市計畫進行中，希望取得最多數所有權人願意加入聯合開發，讓政府可以不用編列土地徵收費，也加速捷運開發後土地所有權人共享土地增值利益。目前20個場站有13站18處聯合開發區，7處地主暫時沒意願加入聯合開發，會找土地所有權人逐一克服。
至於副院長鄭文燦提到希望市府儘速補正的部份，葉昭甫說，昨天收到公文後看相關附件，都是各部會針對計畫的提醒和建議，計畫核定了，相關資料將列入後續推動過程，依計劃推動。