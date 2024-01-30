名家論壇》單厚之／立院龍頭之爭　民眾黨如何讓利益最大化？

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而且柯文哲在選舉中不斷高喊「把國家還給人民」，如今好不容易出現「三黨不過半」的結果，柯文哲難道可以突然180度轉彎「把立法院還給游錫堃」、「把立法院還給民進黨」嗎？但過去幾個月，柯文哲自我打臉、撕毀承諾早已見怪不怪，柯粉依然不離不棄，讓民眾黨和柯文哲成為大選的最大贏家，所以誰也說不準柯文哲最終會做出怎樣的決定。
大選結束後，民眾黨第一時間提出國會改革四項承諾，要藍綠想選院長的人作答，但綠營的反應相當冷淡，民進黨團總召柯建銘甚至回嗆民眾黨是「沒用的八席」；國民黨團的反應也相當冷淡，倒是陳佩琪口中與柯文哲「有特殊不為人知的兄弟情誼」的韓國瑜，雖然沒有照單全收，也表達了支持國會改革的立場。
結果柯文哲前幾天突然要求院長參選人要到民眾黨團閉門會議進行「面試」，游錫堃隨即表態願意前往，韓國瑜也隨即跟進，民眾黨立即成為游、韓兩人爭搶的對象，重新站回關鍵少數的至高點。但這種關鍵平衡的位置畢竟只是暫時的，過兩天民眾黨就必須要做出選擇，結果必然是討好了一方、得罪了另一方，絕對沒有兩面都討好的可能。
柯文哲和民眾黨不斷的自抬身價，無非是想要將關鍵八席賣個好價錢、將利益極大化，假設柯文哲真的相信「理性、科學、務實」，其實能夠選擇的路已經很明確了。
民眾黨的選擇不外有四：一、都投民進黨；二、都投國民黨；三、都投自己或都不投；四、院長投游錫堃、副院長投江啟臣，但在江啟臣表明屆時會退選，以及國民黨揚言副院長可能投給民眾黨之後，這樣的可能性已經越來越低了。
若院長、副院長都投民進黨，柯文哲首先要面臨的是，如何自圓其說支持「新潮流」的蔡其昌。而且自始自終只有游錫堃個人對民眾黨表達過善意，柯建銘對民眾黨一直是嗤之以鼻，也不可能因此承民眾黨的情，在未來保有善意；這也不是黨對黨談判，賴清德從頭到尾沒有參與，也換不來任何的行政資源。柯文哲若決定這樣做，其實是「賤賣」了這8席，換來游錫堃的感恩，對民眾黨未來的發展幫助極為有限。
若支持國民黨的「韓江配」，國民黨至少贏了面子，韓國瑜和藍委們多少會對民眾黨友好，未來在國會的合作空間也會更大。但民眾黨有些立委可能面子上掛不住，且相較於游錫堃，韓國瑜並未完全接受民眾黨的訴求，全數支持韓國瑜也說不過去。
剩下的就是自己投自己或完全不投票，結果應是韓國瑜勝出，這或許也有「無法展現關鍵少數」，但至少保持了「不藍不綠」的立場，也保留了未來「可藍可綠」，隨時扮演關鍵少數、監督指導兩黨的空間，相對容易自圓其說，也能換取國民黨一定的好感。
柯文哲和民眾黨的期望是能夠「兩利相權取其重」，但在討好一邊、得罪另一邊的同時，自然也得「兩害相權取其輕」。其實不管怎麼投，民眾黨都無法討好柯建銘跟民眾黨，也無法從賴清德手中換到什麼東西。只要柯文哲不是真的不理性，如何才能讓民眾黨利益極大化、傷害極小化，其實已經很清楚了。
●作者：單厚之／資深媒體人
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