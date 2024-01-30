過年換新鈔包紅包！LINE、Google 地圖一鍵找 避三大排隊時間點
過年前換新鈔包入給長輩、晚輩的紅包，希望新的一年迎來好彩頭！迎龍年到來，中央銀行宣布從2月1日(週四)起至2月7日(週三)止，共5個營業日，民眾可在全台7家公股銀行兌換新鈔，包含：臺灣銀行、臺灣土地銀行、合作金庫商業銀行、第一商業銀行、華南商業銀行、彰化商業銀行、臺灣中小企業銀行，以及中華郵政，共 456 個（含郵局）指定地點換新鈔。民眾透過LINE或是Google 地圖一鍵搜尋。
記者周淑萍/綜合報導
根據央行指出，凡事可以各兌新鈔據點，會在大門及營業廳均將張貼「本分行（郵局）提供兌換新鈔，而7家銀行之373家指定兌鈔分行，及中華郵政公司位於都會區之24家指定兌鈔郵局，都會開設「新鈔兌換專櫃」，但另59家偏遠地區郵局，則於一般營業櫃檯辦理兌換新鈔。想查找距離自己最近的換鈔地點，可以直接透過LINE熱點和Google 地圖查找。
🟡LINE 查詢方式
1一鍵查找離你最近的換新鈔據點（點此網址）
2 LINE App 主頁 > 服務 > 顯示全部 > LINE 熱點輸入「換新鈔」> 點選「地點」
🟡Google 查詢方式
113年度春節前8家金融機構之指定新鈔兌換地點（點此網址）
兌換張數壹佰圓券每人限兌100張，貳佰圓等其餘各面額鈔券酌量供應。由於每日新鈔供應有限額，如果沒有換到足夠的新鈔，可能就需要多跑幾家。
👉避開三大人潮熱點
此外就有根據有經驗的換鈔達人透露，想要換新鈔要避開換鈔人潮最多三大時段，比較不會大排長龍
📍1銀行剛開門時
📍2上班族中午休息時間
📍3銀行下午 3 點半結束營業前