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MLB／宣布前50秒才知道簽下大谷翔平！道奇總裁：以為他不會來了

▲道奇總裁Stan Kasten（右）在近日訪談中分享和大谷翔平簽約時的趣事。（圖／美聯社／達志影像）
▲道奇總裁Stan Kasten（右）在近日訪談中分享和大谷翔平簽約時的趣事。（圖／美聯社／達志影像）

記者林之越/綜合報導

洛杉磯道奇總裁Stan Kasten最近接受美國媒體訪談時，談及簽下日籍二刀流球星大谷翔平前的趣事，當時有媒體指稱，大谷翔平搭乘了前往多倫多的私人飛機，讓Kasten相當緊張。有趣的是，Kasten表示他是在道奇官方宣布簽下大谷翔平前50秒，才得知這個消息

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2023年的球季結束後，原先效力洛杉磯天使的大谷翔平將轉往何隊，成為全世界球迷關注的焦點。美國媒體《USA Today》訪問洛杉磯道奇隊總裁Kasten時，他分享了當時和大谷翔平簽下合約的幕後故事。

▲洛杉磯道奇隊日籍二刀流大谷翔平，現身道奇球場自主訓練。（圖／道奇隊IG)
▲洛杉磯道奇隊日籍二刀流大谷翔平，現身道奇球場自主訓練。（圖／道奇隊IG)
2023年12月9日　外傳大谷翔平疑似搭機前往多倫多

在道奇和大谷翔平簽約的前一天，有相關媒體指出他正在搭乘一架飛往多倫多的私人飛機，針對此事Kasten分享道：「我們看到了航班的新聞報導以後，詢問了大谷翔平的經紀人Nez Balelo，他回應說『我們還沒有得出結論』，但時處交易期間，我們不能完全信任經紀人的話。」

Kasten接續補充：「我們也看了那架航班『N616RH」的動向，那天我認為大谷翔平會加盟道奇隊的機率，從50％提高到75%，結果又下降到25％，然後是14％，我一直處於很緊張的狀況。」

直到大谷翔平經紀人Balelo和道奇隊確認，飛往多倫多的班機是虛驚一場，他才能安心。

宣布和大谷翔平簽約前的1分鐘

同年12月9日，Balelo致電道奇棒球營運總裁Andrew Friedman，告知大谷翔平的決定，隨後便聯繫了球隊總裁Kasten。此時，Kasten再次分享了有趣的小道消息。

他指出直到官方宣布消息的前一分鐘，他才知道道奇隊真的簽下了大谷翔平，所以他大概只比全世界的大家早了50秒知道

Kasten在受訪最後也表示，道奇隊迫不及待的想贏得世界大賽，除了總冠軍的戒指以外，他沒有考慮任何目標。

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