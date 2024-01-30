MLB／宣布前50秒才知道簽下大谷翔平！道奇總裁：以為他不會來了

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2023年12月9日 外傳大谷翔平疑似搭機前往多倫多
在道奇和大谷翔平簽約的前一天，有相關媒體指出他正在搭乘一架飛往多倫多的私人飛機，針對此事Kasten分享道：「我們看到了航班的新聞報導以後，詢問了大谷翔平的經紀人Nez Balelo，他回應說『我們還沒有得出結論』，但時處交易期間，我們不能完全信任經紀人的話。」
Kasten接續補充：「我們也看了那架航班『N616RH」的動向，那天我認為大谷翔平會加盟道奇隊的機率，從50％提高到75%，結果又下降到25％，然後是14％，我一直處於很緊張的狀況。」
直到大谷翔平經紀人Balelo和道奇隊確認，飛往多倫多的班機是虛驚一場，他才能安心。
宣布和大谷翔平簽約前的1分鐘
同年12月9日，Balelo致電道奇棒球營運總裁Andrew Friedman，告知大谷翔平的決定，隨後便聯繫了球隊總裁Kasten。此時，Kasten再次分享了有趣的小道消息。
他指出直到官方宣布消息的前一分鐘，他才知道道奇隊真的簽下了大谷翔平，所以他大概只比全世界的大家早了50秒知道。
Kasten在受訪最後也表示，道奇隊迫不及待的想贏得世界大賽，除了總冠軍的戒指以外，他沒有考慮任何目標。
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