今起搶機票飛香港！國泰航空買一送一 僅8天「台北高雄都適用」
想飛香港旅遊的必看！國泰航空推出香港機票「買一送一」優惠，日期從即日起～2月5日，雖然日前有三家銀行信用卡卡友已於26日搶先開搶，但是國泰航空又再釋出更多票，與13家旅遊業者合作推出，限定僅8天，可預訂機票期間為2月1日～10月31日，台北、高雄出發都有，而且每人可享2件23公斤行李。另外，酷航也推出1月份快閃優惠，飛東南亞航線，單程未稅價2188元起。
記者葉盛耀/綜合報導
此次買一送一活動，由香港國際機場贊助機票，國泰航空今日宣布，國泰航空與13家旅遊業者推出香港機票買1送1活動。國泰航空進一步說明，13家合作業者包括山富旅遊、五福旅遊、可樂旅遊、永業旅行社、吉帝旅遊、良友旅行、東南旅遊、易飛網、易遊網、飛揚旅遊、溫馨旅行社、喜鴻假期、雄獅旅遊等，香港機票買1送1優惠由香港國際機場「飛遇世界鉅賞」活動贊助送出。
此次香港機票買1送1活動限時僅有8天，即日起自2024年2月5日下午17時為止，由台北、高雄出發皆可，可預訂旅遊日期為2月1日至10月31日，農曆新年或連假、暑假都適用。優惠機票包含每人2件23公斤的免費託運行李和免費預選座位。
另外，酷航FlyScoot推出1月份快閃優惠，台灣出發東南亞航線包括新加坡、雅加達、峇里島等機票，單程未稅價2188元起。今（30）日早上10點開搶，活動至明（31）日23:59，於易遊網官網購買酷航2024年3／31日前出發機票，再抽2000元購物金。