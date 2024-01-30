新北春節應景食品抽驗5件不合格 即日起送簡易試劑助安心過好年
農曆春節將至，為讓民眾安心享用年菜佳餚，新北市政府衛生局日前抽驗市售春節應景食品，並針對網路購物平臺販售之知名冷凍年菜抽驗，共計抽驗198件，今（30）日召開記者會公布其中5件不合格，已要求下架回收並移請所轄衛生局追辦，並為讓民眾可簡易判斷食品的安全性，即日起於各區衛生所發送二氧化硫、皂黃及過氧化氫簡易試劑，送完為止。
記者吳嘉億／新北報導
新北市政府衛生局副局長林美娜表示，本次5件違規食品包括「紅小辣椒」檢出「賜派芬：0.02ppm」，不符農藥殘留容許量標準規定，涉違反食品安全衛生管理法規定，可處6萬元以上至2億元以下罰鍰；另4件「酸菜」檢出二氧化硫或防腐劑超過限量標準，涉違反食品安全衛生管理法規定，可處3萬元以上至300萬元以下罰鍰，已要求其下架回收並移來源廠商所轄衛生局依法處辦。
林美娜指出，此次檢出農藥超標地「賜派芬」為殺蟎劑，其對人體毒性較低，主要防治葉蟎類病蟲害；另檢出違規之食品添加物有防腐劑「己二烯酸及苯甲酸」及漂白劑「二氧化硫」不符規定，雖然都是合法可添加使用的食品添加物，但高劑量的苯甲酸會刺激腸胃道，引發腸胃不適的症狀，而過量的二氧化硫也會造成腸胃不適，對哮喘患者或其他嚴重過敏病者也可能誘發不同程度過敏反應。