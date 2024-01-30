他月領75K「嫌工時長又無聊」　年終4.3個月、網見超狂職缺搶著要

長假前賣壓來！台股ETF受益人周降3.5萬人　00919與00929仍續夯

▲根據今（2024）年1月26日最新公布的集保戶股權分散統計資料顯示，台股ETF的受益人最新一周微減35080人，終止連續8周創高。（圖／NOWnews資料照片）
▲根據今（2024）年1月26日最新公布的集保戶股權分散統計資料顯示，台股ETF的受益人最新一周微減35080人，終止連續8周創高。（圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

根據今（2024）年1月26日最新公布的集保戶股權分散統計資料顯示，台股ETF的受益人最新一周微減35080人，終止連續8周創高，不過總受益人從去年底的6070628來到6383720人。而探究上周台股ETF，有13檔減少受益人數的增加，但整體來看，高股息的00919與00929還是持續受到青睞。

我是廣告 請繼續往下閱讀
進一步觀察，上周56檔台股ETF中受益人43檔減少13檔增加，其中僅包括00919、00929、00904、00632R增加千人以上，0050減少11386人最多，00891、00881、006208、00878受益人都減少兩千人以上。整體來看，高股息的00919與00929還是今年來人氣所在。法人表示，台股萬八大關高點，加上農曆過年長假將至，賣壓使得0050受益人銳減，不過存股族喜愛的高息型ETF仍然持續受青睞。

法人指出，以台股來說，建議可留意訴求精選高息、能為投資人帶來穩健收益的台股高息ETF投資契機。目前市面上共有17檔高息ETF可供選擇，投資人可依照不同理財目的需求以及配息時間搭配做選擇。其中特別值得一提的是，穩定高配息的00919群益台灣精選高息ETF自成立以來共配息三次，前兩次配息金額皆為0.54元，而且皆已完成填息，而第三次在去年12月除息，更是上調的配息金額到0.55元，優於投資人期待，因此深受投資人青睞。

▲一周台股ETF受益人。（資料來源／CMONEY）
▲一周台股ETF受益人。（資料來源／CMONEY）
群益台灣精選高息ETF（00919）基金經理人謝明志表示，大盤在農曆長假前可能區間震盪整理，可伺機等待大盤回檔之際，採取逢低買進策略。美國實現軟著陸且升息循環結束，降息時程未明但市場可持續期待，財報週即將起跑，可預見廠商上半年動能不會太強，但中期庫存回補與半導體回溫將驅動企業獲利轉佳，美國總統大選年政策牛肉可期且中國維持穩增長，預期2024全球經濟表現穩定；景氣回溫、庫存逐漸健康、獲利恢復成長與高股息續吸金使指數有支撐，後續則有降息預期，可在農曆年淡季台股若回測時布局長線行情。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

高股息ETF再一檔、3/11募集！00940月配息加10元親民價

台股萬八！4檔ETF領先創新高　19.6萬投資人好樂

市值型ETF績效比一比　00923上漲13%唯一打敗大盤、居市值型之冠

今日來講股／分析師：封關前搶進　否則下半年就怕「這狂人變數」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞