1人吃也不尷尬！築間推個人燒肉「朴庶韓國烤肉公社」 開幕日5折
築間餐飲集團持續看好「獨食商機」，繼個人燒肉品牌「燒肉Smile」之後，今年(2024)再創立主打韓式個人烤肉品牌「朴庶韓國烤肉公社」插旗基隆2月3日17:30開幕營運，並推出開幕當天內用整單5折優惠。微熱山丘去年底也設立外帶甜點品牌Smille微笑蜜樂，2月1日起將推出春季限定「百香莓果蜜樂酥」。
記者葉盛耀/綜合報導
築間餐飲集團此次推出獨家主打「個人韓式烤肉」，取自韓語「拍手」諧音，意指「讓人忍不住拍手的韓國味！」餐點部分提供35款套餐、8道韓系小菜及20款酒水飲品。主餐部分，可選擇「牛五花Ｘ豬五花套餐」一次嚐兩種肉類口味，或是「極上牛肋小排」，每份套餐均附越光米飯，湯品可以選擇「朴氏蔘雞湯」或是濃郁潤喉「大發雪濃湯」（擇一）。另外推薦「極上和牛專務理事」套餐，有A5和牛、牛小排、伊比利豚、白蝦及圓鱈。
「朴庶韓國烤肉公社」首店基隆北寧店規劃46個席次，用餐座位區分別規畫分單人、雙人、四人及六人座位，專屬個人烤爐座位設計。開幕推優惠，第一波於官方社群下方留言履歷，將送肉品、抽獎機會等；第二波慶開幕，2月3日（六）17:30盛大營業5折大方送，當日現場來店用餐，即享整單5折（不含一成服務費）。另外，2月4日（日）~2月8日（四）填寫用餐問券即可享88折優惠，再抽套餐券。
另外，微熱山丘去年底也設立外帶甜點品牌Smille微笑蜜樂，2月1日起將推出春季限定「百香莓果蜜樂酥」。選用台灣在地百香果製成滑順奶醬，在現烤出爐的U型千層酥皮中，鋪上酸甜莓果庫利，再擠上飽滿百香果奶醬，鮮豔莓果紫搭配活潑百香黃，彷彿戀愛時綻放的神秘與熱情，正適合迎接2月14日情人節到來。