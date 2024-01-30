吳宗憲消音真相曝！孫燕姿難忘被罵笨：像熱辣辣的巴掌刮臉上
綜藝天王吳宗憲登上《賀瓏夜夜秀》舞台，大秀主持功力，掌握全場氣氛，他提到博恩7年前上過自己節目，說笑話效果不如預期，感到備受打擊，從此不敢再上綜藝節目的往事，也提到某位新加坡天后來過他節目，自認被天王欺侮，吳宗憲覺得只是語言差異問題，沒想到釀成誤會，讓他忍不住流下眼淚，網友起底該位天后就是孫燕姿，沒想到事情經過快9年，吳宗憲還是忘不了。
記者江芷稜／綜合報導
孫燕姿2000年在台灣出道一砲而紅，當時是新人的她，上遍各大綜藝節目宣傳，包括吳宗憲當紅的《周日八點檔》，多次跟著天王「食字路口」單元吃喝玩樂，甚至到新加坡出外景，孫媽媽也親切入鏡，不過當時孫燕姿國語不太好，跟不上吳宗憲的反應，現場笑料百出，觀眾反應非常好。
沒想到多年後，孫燕姿2015年受邀參與總理李光耀的書，提到自己想學好華語的動機，竟是某次在錄影棚時，吳宗憲當眾開玩笑說「怎麼新人現在都那麼笨？」讓身為新加坡南洋理工大學高材生的她頓感「像個熱辣辣的巴掌刮在我的臉上，刺痛了我的心」，開啟自己想學好雙語的動機，本來是一篇勵志文，傳到外界耳裡，卻變成吳宗憲欺侮小天后孫燕姿。
吳宗憲當時在臉書發了多篇文澄清，他為此特別去看了孫燕姿上「食字路口」的畫面，坦言「我真的不覺得她的華語不好，有調侃也不過就是綜藝節目的效果罷了，我超愛孫燕姿，更愛她那永遠笑容掛在臉上可愛的媽咪！」認為這件事只是小誤會，在綜藝舞台上難免會誤傷友軍，「終究是言者無意，但是聽者有心！就當作是職業災害吧！」如今事情經過9年，吳宗憲還在《賀瓏夜夜秀》提起這件事，透露提起來還會想哭，哀怨表示「真心換絕情」。
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