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投錯票恐成1日立委！藍營祭黨紀防跑票　黨團大會先「新生訓練」

▲新科立委2月1日即將上任，同時進行立法院長投票。（圖／NOWnews資料照片）
▲新科立委2月1日即將上任，同時進行立法院長投票。（圖／NOWnews資料照片）

記者林怡昕／台北報導

國民黨立法院黨團今中午在黨中央舉行黨團大會，為不重演上一屆「投錯票」慘況，傳出黨中央祭出黨紀，若不分區立委投錯票將直接開除黨籍、區域立委則直接停止3年黨權，列為「冷凍名單」，準黨團首席副書記長林思銘也提到，今天黨團大會將針對立法正副院長投票事先模擬，包含如何技術性亮票、黨團幹部如何監票，同時讓新科立委熟悉投票流程。

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第11屆立法委員將在2月1日上任，當天除了113名立委會在議場前留下大合照外，重點即是立法正副院長選舉，由於國民黨過去曾發生「投錯票」慘況，傳出今年黨中央祭出黨紀，若不分區立委投錯票將直接開除黨籍、區域立委則直接停止3年黨權，列為「冷凍名單」，其中不分區立委如果遭到開除黨籍，將無法繼續任職立委，恐成為「任期1天」的短命委員。

林思銘受訪時指出，為了嚴防有立委投錯票，今天中午黨團大會將針對立法正副院長投票事先模擬，包含如何技術性亮票、黨團幹部如何監票，同時也讓新科立委熟悉投票流程，盼不要再出現投錯票情況。

國民黨不分區立委當選人吳宗憲表示，會有投錯票的情況發生，令人票匪夷所思，他不太能理解為何會投錯，現在國民義務教育這麼高，名字看錯的機率，至少他不會發生。

國民黨新科立委黃健豪說，新一屆立法院由於新科立委較多，今天中午黨團會議，會針對正副院長投票有新生教育訓練。國民黨新科立委羅庭瑋則表示，因有投錯票前例，希望能模擬投票讓大家習慣一下，他樂見有黨紀準備，避免跑票狀況發生。

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