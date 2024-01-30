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LINE免費貼圖10組！新年快樂龍年早安圖加大　麥當勞奶昔大哥抖陣

▲龍年農曆春節LINE免費貼圖本週一次上架10組，過年必用「新年快樂、財運龍來」早安圖，麥當勞叔叔和奶昔大哥嗨聊，還有小粉獅巨大貼圖、嗨小強柴柴圓圓、哈囉小恐龍招財萬用快下載。（圖／翻攝自LINE）
▲龍年農曆春節LINE免費貼圖本週一次上架10組，過年必用「新年快樂、財運龍來」早安圖，麥當勞叔叔和奶昔大哥嗨聊，還有小粉獅巨大貼圖、嗨小強柴柴圓圓、哈囉小恐龍招財萬用快下載。（圖／翻攝自LINE）

記者蕭涵云/綜合報導

天氣逐漸回暖，迎接龍年農曆春節，過年必備「新年快樂、財運龍來」早安圖快打包，LINE免費貼圖本週大更新，今（30）日一次上架10組全新免費貼圖！超人氣麥當勞叔叔和奶昔大哥等四大天王抖陣一起嗨聊，還有小粉獅巨大貼圖、嗨小強柴柴圓圓、哈囉小恐龍萬用好運招財貼圖必下載。

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▲「金好運 × 龍舞極陪你過新年(發財必備)」免費貼圖。（圖／翻攝自LINE）
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▲「萬事龍如意～小粉獅巨大登場.ᐟ.ᐟ」免費貼圖。（圖／翻攝自LINE）
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下載期限：2024/2/29
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▲「LINE MOBILE × 萌系風插畫家齊聚賀金龍年」免費貼圖。（圖／翻攝自LINE）
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📌滿貫大亨機台吉祥人物來說話！（點此下載）
下載期限：2024/2/13
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▲「滿貫大亨機台吉祥人物來說話！」免費貼圖。（圖／翻攝自LINE）
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📌麥當勞叔叔與好朋友們抖陣一起（點此下載）
下載期限：2024/2/29
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▲「麥當勞叔叔與好朋友們抖陣一起」免費貼圖。（圖／翻攝自LINE）
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📌梵克雅寶新年貼圖（點此下載）
下載期限：2024/2/29
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▲「梵克雅寶新年貼圖」免費貼圖。（圖／翻攝自LINE）
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📌挺立×晴天P莉 送你最給力的新年祝賀！（點此下載）
下載期限：2024/2/13
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▲「挺立×晴天P莉 送你最給力的新年祝賀！」免費貼圖。（圖／翻攝自LINE）
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▲「哈囉小恐龍（新年&萬用篇）」免費貼圖。（圖／翻攝自LINE）
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📌LINE禮物 x 吳莎敏（點此下載）
下載期限：2024/2/24
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▲「LINE禮物 x 吳莎敏」免費貼圖。（圖／翻攝自LINE）
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▲「LINE禮物 x 欸波與小寵物的日常」免費貼圖。（圖／翻攝自LINE）
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