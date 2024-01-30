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狂！日本大學生課堂「煮火鍋」　教授樂喊「終於看到」曝容許原因

▲日本一名教授在推特上分享學生在課堂上煮火鍋的照片引發熱議。（圖／翻攝自X @smasuda）
▲日本一名教授在推特上分享學生在課堂上煮火鍋的照片引發熱議。（圖／翻攝自X @smasuda）

國際中心徐筱晴／綜合報導

在學校上課的時候，通常老師會要求學生「上課不要吃東西」、「上課不要睡覺」等，不過日本大阪公立大學的一位教授，上月分享了一張學生在課堂中煮火鍋的照片，引發熱烈討論。有部分網友大讚課堂風格很自由，不過也有網友認為此舉影響課堂秩序。該名教授近來接受媒體訪問後，也透露了容許學生這麼做的理由，更開心表示「終於看到有學生這麼做了。」

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根據《J CAST NEWS》報導，大阪公立大學教授増田聰於去年12月5日時，在社群平台X（舊稱推特）分享了2張學生煮火鍋的照片，其中一張是學生們圍著火鍋，另一張則是桌子上放了卡式爐以及鍋具、食材的照片。増田聰在貼文表示，「終於出現在煮火鍋的學生了」，並稱「大學應該是一個讓學生花時間和精力來確認『自由』的空間。」

截至1月22日，該則貼文以及獲得了5萬9000人點讚，也網友大讚「這是一個偉大的行為」、「唸大學本來就該這樣」；不過也有網友批評「這樣根本上不了課」、「同學不是獲得自由，而是在迎合教授」。

針對為何允許學生在課堂上煮火鍋，増田聰表示自己的上課風格是，只要不造成他人困擾，就可以做任何事，像是自由離開教室、站起來伸展，甚至是煮火鍋等。増田聰指出，大學跟禁止課堂打瞌睡的高中不同，本來就該讓每位學生自主思考，「他們必須思索什麼行為不會干擾他人。若有人覺得受到干擾，雙方可以直接溝通，解決問題。」

増田聰進一步表示，大學生要有溝通解決的能力，不該依照老師的指示行動，必須選擇自己的學習態度。若與同學發生衝突，雙方必須靠溝通解決。他也透露學生事前有先告知要在課堂上煮火鍋，並通知了所有同學，確認沒有人會為此感到困擾，另外還刻意選擇沒有臭味的雞湯鍋、並挑選窗戶附近的座位。増田聰表示，「學生藉由此事促進與同儕間的溝通，使教育效果大幅提升。」

對於部分網友稱這不算是「真正的自由」，増田聰回應，「自由不是0％或100％，而是透過默契與溝通，去行使最大的自由範圍和程度，商量的過程才是最重要的。」

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