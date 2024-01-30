狂！日本大學生課堂「煮火鍋」　教授樂喊「終於看到」曝容許原因

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截至1月22日，該則貼文以及獲得了5萬9000人點讚，也網友大讚「這是一個偉大的行為」、「唸大學本來就該這樣」；不過也有網友批評「這樣根本上不了課」、「同學不是獲得自由，而是在迎合教授」。
針對為何允許學生在課堂上煮火鍋，増田聰表示自己的上課風格是，只要不造成他人困擾，就可以做任何事，像是自由離開教室、站起來伸展，甚至是煮火鍋等。増田聰指出，大學跟禁止課堂打瞌睡的高中不同，本來就該讓每位學生自主思考，「他們必須思索什麼行為不會干擾他人。若有人覺得受到干擾，雙方可以直接溝通，解決問題。」
増田聰進一步表示，大學生要有溝通解決的能力，不該依照老師的指示行動，必須選擇自己的學習態度。若與同學發生衝突，雙方必須靠溝通解決。他也透露學生事前有先告知要在課堂上煮火鍋，並通知了所有同學，確認沒有人會為此感到困擾，另外還刻意選擇沒有臭味的雞湯鍋、並挑選窗戶附近的座位。増田聰表示，「學生藉由此事促進與同儕間的溝通，使教育效果大幅提升。」
對於部分網友稱這不算是「真正的自由」，増田聰回應，「自由不是0％或100％，而是透過默契與溝通，去行使最大的自由範圍和程度，商量的過程才是最重要的。」