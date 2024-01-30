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NBA／那個男人回來了！Simmons拿大三元、助籃網147:114大勝爵士

▲籃網球星西蒙斯（Ben Simmons）復出首戰，只上場18分鐘就繳大三元表現，助籃網147:114大勝爵士。（圖／美聯社/達志影像）
▲籃網球星西蒙斯（Ben Simmons）復出首戰，只上場18分鐘就繳大三元表現，助籃網147:114大勝爵士。（圖／美聯社/達志影像）

記者林之越/綜合報導

籃網球星西蒙斯（Ben Simmons）自11月初腰部遇傷後，相隔超過2個多月首次登場，只花了18分鐘，就迅速拿下10分、8籃板、11次助攻的大三元表現，幫助布魯克林籃網147:114大勝猶他爵士，也令球迷期待Simmons的回歸是否能率領籃網衝近東區戰績中段班。

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Ben Simmons本場高效表現

或許才剛傷癒回歸，Simmons全場只出賽18分鐘，但是卻在短時間內繳出高效表現，上半場他僅出賽9分鐘，抓下6籃板，並傳出7次助攻，雖然只拿下2分，但卻大大提升球隊進攻的流暢度。

進入下半場，Simmons轉攻內線，一樣出賽約9分鐘，但拿下8分、4助攻、2籃板，還有1次阻攻和1次抄截的超全能表現。除此之外，全場5次投籃嘗試皆命中，正負值呈現驚人的+27。

此外，他更在第三節尾聲，上演抄截後快攻灌籃，讓板凳席和全場球迷都為他歡呼叫好。

籃網、爵士其他球員數據

Simmons的回歸雖有助於籃網氣勢，但本場面對爵士的比賽，主要還是仰賴於中鋒Mikal  Bridges內外併進的攻擊手段，全場24投12中，包含三分球14投6中，攻下33分、3籃板、4助攻，Cam Thomas也拿下籃網全隊次高的25分，外加7籃板。

另一方面，爵士當家大前鋒Lauri  Markkanen表現相對先前黯淡，僅上場26分鐘拿下13分、9籃板、2助攻，反倒是替補新人Keyonte  George拿下全隊最高的21分。

最重要的是，籃網本場三分外線出手45次命中21顆，爵士則只有27次，命中9顆，不僅在數量上落後，投籃命中率也是籃網表現更為優異。最終籃網以147:114將近40分差血洗爵士，拿下近期的2連勝。

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