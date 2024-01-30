NBA／那個男人回來了！Simmons拿大三元、助籃網147:114大勝爵士

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Ben Simmons本場高效表現
或許才剛傷癒回歸，Simmons全場只出賽18分鐘，但是卻在短時間內繳出高效表現，上半場他僅出賽9分鐘，抓下6籃板，並傳出7次助攻，雖然只拿下2分，但卻大大提升球隊進攻的流暢度。
進入下半場，Simmons轉攻內線，一樣出賽約9分鐘，但拿下8分、4助攻、2籃板，還有1次阻攻和1次抄截的超全能表現。除此之外，全場5次投籃嘗試皆命中，正負值呈現驚人的+27。
此外，他更在第三節尾聲，上演抄截後快攻灌籃，讓板凳席和全場球迷都為他歡呼叫好。
籃網、爵士其他球員數據
Simmons的回歸雖有助於籃網氣勢，但本場面對爵士的比賽，主要還是仰賴於中鋒Mikal Bridges內外併進的攻擊手段，全場24投12中，包含三分球14投6中，攻下33分、3籃板、4助攻，Cam Thomas也拿下籃網全隊次高的25分，外加7籃板。
另一方面，爵士當家大前鋒Lauri Markkanen表現相對先前黯淡，僅上場26分鐘拿下13分、9籃板、2助攻，反倒是替補新人Keyonte George拿下全隊最高的21分。
最重要的是，籃網本場三分外線出手45次命中21顆，爵士則只有27次，命中9顆，不僅在數量上落後，投籃命中率也是籃網表現更為優異。最終籃網以147:114將近40分差血洗爵士，拿下近期的2連勝。
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