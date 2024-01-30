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中華職棒／富邦悍將開訓！陳金鋒霸氣一語「夠悍」　范國宸任隊長

▲富邦悍將春訓開訓，領隊林華韋、總教練陳金鋒喊出總冠軍目標。（圖／富邦悍將提供）
▲富邦悍將春訓開訓，領隊林華韋、總教練陳金鋒喊出總冠軍目標。（圖／富邦悍將提供）

記者路皓惟/嘉義報導

中華職棒富邦悍將今（30）日在嘉義稻江訓練基地正式開訓，由領隊林華韋、總教練陳金鋒領軍，並宣布范國宸續任隊長一職。在開訓典禮上，領隊林華韋與主帥陳金鋒皆喊出「總冠軍」的目標，鋒總表示：「棒球場就是用成績說話！」

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年度口號「Go Stronger #夠悍」

富邦悍將年度口號「Go Stronger #夠悍」 ，象徵今年悍將們要比過去展現更強的決心與毅力、付出更多的努力與汗水、追求更好的內容與成績，要用「夠悍」的表現，回饋每一位支持悍將的球迷。

▲富邦悍將2024年度口號「Go Stronger #夠悍」 。（圖／富邦悍將提供）
▲富邦悍將2024年度口號「Go Stronger #夠悍」 。（圖／富邦悍將提供）
擺脫戰績墊底、連7年無緣台灣大賽

過去悍將戰績不佳，連續兩年排名聯盟墊底，入主中職後連續7年無緣台灣大賽。林華韋坦言：「的確，我們的戰績過去一直不盡理想，但經過這幾年的努力，我們的年輕球員已經有了顯著的進步，我們期待在今年的賽季能展現出這些努力的成果。」

總教練陳金鋒的展望

新任一軍總教練陳金鋒表示：「從去年12月中旬開始，我們已經著手進行體能和技術的加強訓練，球隊表現不錯。棒球還是要用成績來說話，雖然過去的成績不好，但我們會共同努力，朝著共同的目標前進，用好成績來回報球迷、自己和公司。」

▲富邦悍將總教練陳金鋒，目標帶隊拿下總冠軍。（圖／陳明安攝）
▲富邦悍將總教練陳金鋒，目標帶隊拿下總冠軍。（圖／陳明安攝）
隊長范國宸續任隊長

今年球季范國宸將繼續擔任隊長一職，他表示：「非常感謝教練團對我的信任，我會盡最大的努力幫助球隊成長，距離開季還有兩個月，我會利用這段時間照顧身體，帶領大家調整好狀態迎接新球季，今年我們的最大目標是奪得總冠軍。」 此外，副隊長將由投手江少慶、陳仕朋和野手李宗賢共同擔任。

領隊林華韋強調「謹言慎行」

在開訓儀式上，林華韋特別提到「謹言慎行」的重要性，他表示：「作為職業球員和公眾人物，球員們的言行受到關注，在社交媒體發達的時代，他們言談和行為需要特別小心。我們希望球員在場上全力以赴，同時也成為社會上年輕朋友的榜樣。」

▲富邦悍將隊長由范國宸續任，副隊長則由投手江少慶、陳仕朋和野手李宗賢共同擔任。（圖／富邦悍將提供）
▲富邦悍將隊長由范國宸續任，副隊長則由投手江少慶、陳仕朋和野手李宗賢共同擔任。（圖／富邦悍將提供）
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