特企／流感高峰！醫師：及早治療降低傳染、併發重症風險

感冒還是流感？流感快篩解謎
流感和感冒的症狀相似，包括流鼻水、咳嗽和喉嚨痛，使許多人容易感到困惑。然而，流感相對於感冒，其症狀通常伴隨著明顯的頭痛、發燒、倦怠和肌肉酸痛。此外，流感的症狀常突然發作，康復所需的時間相對較長，通常需要1至2週，甚至更長。李垣樟醫師指出，許多人常常誤認為自己只是感冒，由此延遲就醫，甚至在使用退燒藥數天後仍未見高燒退散。最終，在就醫後，透過迅速的篩檢結果，患者方才得知自己實際罹患的是A型流感。因此透過專科醫師對病患症狀的判斷，再輔以流感快篩的進一步確認，有助於對流感病毒的有針對性治療。
有打流感疫苗為何還會得到流感？
流感疫苗的製備是基於世界衛生組織（WHO）對當年可能流行的流感病毒株所做的預測。然而，流感病毒屬於RNA病毒，其容易變異和傳播的特性使得若流感病毒的實際變異與WHO預測不一致，疫苗的保護效力將受到影響。此外，流感病毒容易變異的特性也導致流感疫苗無法實現一劑終生的防護效果，而必須不斷進行改良，以因應未來流行的病毒株，每年更換疫苗成分。儘管流感疫苗的防護效果並非百分之百，但相較於未接種流感疫苗的人群，已接種者罹患重症的比例較低。
流感治療方式不同 病患依需求謹慎評估
目前市面上提供的抗流感藥物種類繁多，包括口服、吸入粉劑以及點滴注射等。在臨床實踐中，李垣樟醫師指出，使用傳統口服流感藥物的部分患者可能會出現腸胃道副作用，例如噁心、腹瀉和腹痛等。此外，兒童患者需要連續服用五天，除了需要家長的協助外，藥物依從性也是一個令人頭痛的議題。因每人對治療方式的接受度不同，不論是多次服藥或是自費的單次口服流感特效藥都必須與醫護專業人員討論後再治療較佳。
流感防疫攻略：抗流感藥物的雙重優勢，快速康復與全家預防！
作為一種常見的疾病，流感的有效治療對提升患者康復並控制疾病傳播至為重要。抗流感藥物不僅能有效改善流感症狀，更能在短時間內清除體內病毒，因此對後續的傳染性有相對較低的影響。同時，當家人中有人罹患流感時，其他尚未感染的家人若能即時使用抗流感藥物，能提供相對高的保護力。李垣樟醫師建議，在患者症狀出現後的48小時內使用流感藥物的同時，密切接觸的家人也應同時使用藥物預防流感，以實現快速康復並保護家人的雙重效果。
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