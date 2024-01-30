賀瓏事件過後！陳俊翰：不再多說明 籲擴大SMA健保用藥給付
脫口秀節目《賀瓏夜夜秀》因身障者歧視相關節目情節、疑似影射民進黨不分區立委提名人陳俊翰惹議，主持人賀瓏日前在節目中道歉，並稱2028年全力輔選、要送陳俊翰進國會。陳俊翰今（30）日出席衛教記者會，接受媒體聯訪表示，對於賀瓏的道歉，他已經通過聲明稿說明，而今天是針對SMA的記者會場合，他本人就不再多做說明。
記者林志怡／台北報導
《賀瓏夜夜秀》日前邀請中國媒體人王志安評論台灣選舉，但王在會中模仿、訕笑身障者，影射陳俊翰而引起爭議，賀瓏神隱多日後，在節目中道歉，並稱2028年《夜夜秀》會盡全力輔佐民進黨，把陳俊翰送進立法院。
不過，對於賀瓏的道歉，陳俊翰日前指出，感謝賀瓏和夜夜秀團隊對於他和他所提出的理念的認同和支持，但大可不必勉強自己在2028一定要投給民進黨，「當然如果賀瓏及製作團隊在經過四年的人生歷練後，發現賴總統所領導的民進黨政府做得還不錯，而願意發自內心的支持，我也非常歡迎！」
今日陳俊翰出席SMA（脊髓肌肉萎縮症）衛教記者會，會前接受媒體聯訪表示，SMA是一種會引起全身性肌肉喪失力氣，包括呼吸、說話、表達、吞嚥，以及基本生理機能都會被剝奪的疾病，患者迫切需要藥物遏止疾病惡化、甚至改善病況。
然而，陳俊翰指出，健保雖納入數種SMA藥物，但在給付規則下，仍有超過300位病友只能「忘藥興嘆」，他也是其中之一，僅能通過服用其他心肺功能、腸胃相關慢性病藥物來減緩身體症狀，卻無法治療疾病本身，希望政府能看到病友急迫的需求，並提供協助。