收容所志工見整窩棄養奶狗怒了！籠內紙條藏「反轉真相」暖哭千人
沒想到真相竟然超暖心！美國一間動物收容所志工某天上班時，發現門口有一籠遭人丟棄的小奶狗，原本志工對此感到相當憤怒，認為又是某位沒良心的飼主，沒給自家狗狗結紮，生了一窩小奶狗又狠心棄養，沒想到志工在籠內發現一張紙條，才知道事件背後藏了一個溫暖的反轉情節，故事貼上臉書後，讓將近2千名網友感動按讚。
記者賴禹妡／綜合報導
根據外媒《The Dodo》報導，美國北卡羅來納州費耶特維爾動物保護協會（Fayetteville Animal Protection Society）時常提供動物救援，一天志工到收容所上班時，竟在門口看到遭人丟棄的鐵籠，裡頭有一窩黑色小奶狗，讓志工當下看到心一涼，心中憤怒地想著，又有不負責任的飼主狠心丟棄無辜的狗狗了。
費耶特維爾動物保護協會執行董事皮里（Jackie Peery）表示，起初志工們覺得非常難受，以為是有人不絕育自家毛孩，生下一窩奶狗後又隨意丟棄。不過，眾人接著在籠內找到一張紙條，這才讓真相反轉。
紙條上寫著，「拜託你們幫幫忙，我注意到附近一隻流浪狗媽媽生孩子了，我原先經常會去餵食牠，但不幸的是，我日前再度發現狗狗時，牠已經被車撞死了，我後來找到牠的孩子們，但我是個無家可歸的流浪漢，無法給狗狗們妥善的照顧，所以只好前來拜託你們幫忙」。
該名街友不僅找來籠子讓奶狗們當暫時居住的地方，還蓋上破布防止牠們著涼，看似已竭盡全力照顧這窩狗狗。志工們對於狗媽媽及小奶狗們的遭遇感到難過，但同時也非常感謝這位善心街友的溫暖舉動，目前收容所已協助照顧這窩小奶狗，直到狗狗們全數打完疫苗後，就會開放給各地好心人認養。