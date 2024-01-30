《大嘻哈》馬克捲大麻交易被關！揭入獄黑暗面　曝心情一點都不帥

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專輯中兩首由數字組成的〈20180730〉、 〈20210129〉分別是他出、入獄的時間；〈這不是秘密〉還寫下了獄中的秘辛：「在裡面才明白那是個不同的世界，有些規則可能是沒有道理的，但身處其中卻沒有決定權，只有很深刻的無力感。」馬克不避諱在作品中提到在牢獄間的日子，他分享在入獄快滿一年時，寫了收錄在這張專輯的作品—〈不停的墜落〉，他說：「那時候算是最黑暗的時期，我人在裡面什麼事也做不了，覺得這個世界有我或者沒有我好像都不重要，有點像是跟社會脫離到最徹底的時期。但後來時間久了、習慣了，慢慢開始靠創作抒發自己的情緒，開始閱讀、寫詞，找到目標才開始慢慢好轉。」
也因此出獄後的馬克變得更加自律，甚至晚上12點前就就寢，接著再早起運動開啟一天，成為作息超正常的健康更生人，他說：「在『深造』過後，現在覺得時間真的很寶貴。」馬克 SAVAGE.M更笑說：「可能有的人會覺得這段坐牢的經歷很『特別』，好像這樣更加深Real的形象，但如果可以選擇，我一點都不想要有這段經歷，而且一點都不帥！」
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